Včeraj neuradno potrdili 1.892 okužb

V četrtek so neuradno potrdili 1.892 okužb s koronavirusom. To je 685 več kot prejšnji četrtek in 188 več kot včeraj. Kot je razvidno, je epidemija spet v porastu. Število potrjenih okužb je že peti dan zapored višje, v primerjavi z istim dnem pred tednom dni, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Covid-19 Sledilnika.