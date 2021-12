Tudi na Hrvaškem rekordi pri novih okužbah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem še naprej narašča dnevno število novih okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so jih potrdili skoraj šest tisoč, umrlo pa je še 27 covidnih bolnikov. Hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš je ob tem pozval k cepljenju proti covid-19, tudi s poživitvenim odmerkom.

V slovenski južni sosedi so v zadnjih 24 urah zabeležili 5.958 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, tako da je število aktivnih okužb naraslo na 25.521. V Splitsko-dalmatinski županiji so potrdili 1.488 novih okužb, kar je največ v enem dnevu doslej, poročajo hrvaški mediji.

Po podatkih hrvaškega ministra za zdravje je bilo v zadnjem dnevu pozitivnih skoraj 42 odstotkov vseh opravljenih testov na novi koronavirus. Največji delež pozitivnih izvidov je med opravljenimi testi v županijah v Dalmaciji, kjer se število okuženih tudi najbolj povečuje.

Precepljenost na Hrvaškem pri 66 odstotkih

"To so tudi županije, v katerih je stopnja precepljenosti najnižja, kar kaže na vzročno-posledično povezavo med nizko precepljenostjo in porastom števila novih okužb," je pojasnil Beroš. Na Hrvaškem je proti covid-19 cepljenih 66 odstotkov odraslega prebivalstva, s poživitvenim odmerkom pa nekaj več kot 487 tisoč ljudi.

Zato je minister ljudi pozval k cepljenju, tudi s poživitvenim odmerkom. Če ne bodo nadaljevali z okrepljenim osnovnim in poživitvenim cepljenjem ter ne bodo dosledno upoštevali ukrepov, se verjetno ne bodo mogli izogniti polni moči petega vala v drugi polovici januarja, je posvaril v luči širjenja nove koronavirusne različice omikron. Doslej so sicer na Hrvaškem potrdili 24 primerov te različice.

V bolnišnicah se število bolnikov zmanjšuje

K pazljivosti v prihodnjih dneh je pozval tudi hrvaški notranji minister in vodja nacionalnega štaba civilne zaščite Davor Božinović. Sporočil je, da je štab obstoječe ukrepe glede omejitev zbiranja, prehajanja meja, uporabe zaščitnih mask, dela trgovin in javnega prevoza podaljšal za mesec dni.

"Prilagajali se bomo epidemiološkim razmeram in analizam, ki jih dnevno objavljajo v svetu. Upoštevati moramo številne dejavnike, glede omikrona pa očitno velja, da ni primerljiv s tistim, kar je bilo v preteklosti," je povedal Božinović.

V hrvaških bolnišnicah se medtem število covidnih bolnikov še naprej zmanjšuje. Trenutno jih je tam 1.858, od tega jih pomoč medicinskega ventilatorja potrebuje 239. Kljub upadu števila bolnikov so bolnišnice zaradi porasta števila novih okužb v stalni pripravljenosti.