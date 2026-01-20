Zagorelo v stanovanjski hiši na Paškem Kozjaku

Na Paškem Kozjaku je dopoldne požar zajel stanovanjsko hišo. Po prvih podatkih je ogenj v celoti uničil mansardni in osrednji del stanovanjske hiše, materialna škoda bo velika, so sporočili s Policijske uprave Celje. V požaru ni bil nihče poškodovan. Vzrok požara še ni znan. Pri gašenju je sodelovalo 80 gasilcev s 15 vozili.

Ogled kraja požara za zdaj še ni mogoč, policisti ga bodo opravili takoj, ko bo to izvedljivo, so še navedli na celjski policijski upravi. O požaru so jih sicer obvestili okoli 11.30.

Za gašenje požara so aktivirali devet gasilskih društev z eno poklicno enoto, je povedal vodja intervencije Gregor Pečečnik. Poleg gasilcev iz društev v velenjski občini so sodelovali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Dolič. "Trenutno je gašenje v zaključni fazi," je dodal. Kasneje bo na kraju dogodka ostala požarna straža. Kot je še povedal vodja intervencije, je bila, ko je izbruhnil požar, v hiši ena stanovalka, ki ni poškodovana.