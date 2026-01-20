Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
20. 1. 2026,
14.48

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
gasilci hiša hiša ogenj požar

Torek, 20. 1. 2026, 14.48

1 ura, 15 minut

Zagorelo v stanovanjski hiši na Paškem Kozjaku

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Požar Paški Kozjak | Ko je izbruhnil požar, je bila v hiši ena stanovalka, ki ni poškodovana. | Foto KN media/STA

Ko je izbruhnil požar, je bila v hiši ena stanovalka, ki ni poškodovana.

Foto: KN media/STA

Na Paškem Kozjaku je dopoldne požar zajel stanovanjsko hišo. Po prvih podatkih je ogenj v celoti uničil mansardni in osrednji del stanovanjske hiše, materialna škoda bo velika, so sporočili s Policijske uprave Celje. V požaru ni bil nihče poškodovan. Vzrok požara še ni znan. Pri gašenju je sodelovalo 80 gasilcev s 15 vozili.

Ogled kraja požara za zdaj še ni mogoč, policisti ga bodo opravili takoj, ko bo to izvedljivo, so še navedli na celjski policijski upravi. O požaru so jih sicer obvestili okoli 11.30.

Za gašenje požara so aktivirali devet gasilskih društev z eno poklicno enoto, je povedal vodja intervencije Gregor Pečečnik. Poleg gasilcev iz društev v velenjski občini so sodelovali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Dolič. "Trenutno je gašenje v zaključni fazi," je dodal. Kasneje bo na kraju dogodka ostala požarna straža. Kot je še povedal vodja intervencije, je bila, ko je izbruhnil požar, v hiši ena stanovalka, ki ni poškodovana.

Fotogalerija
1
 / 4
Požar Ptuj
Novice Znan najverjetnejši vzrok hudega požara v Dražencih
Požar Ptuj
Novice Znane so nove podrobnosti tragedije v okolici Ptuja #foto #video
Požar v okolici Svete Trojice, gasilci, hlev
Novice Tragedija v Sv. Trojici: v požaru umrl moški, dve osebi poškodovani
gasilci hiša hiša ogenj požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.