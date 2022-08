Zagorelo na odlagališču smeti

Vzrok požara še ni znan. Policija bo v nadaljevanju izvedla preiskavo in ugotovila vzrok, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

V Krškem je na deponiji podjetja Kostak zagorelo. 🔥



Ker se na družbenih omrežjih že pojavljajo namigi in strahovi, da je to požar v NEK, poudarjamo, da ni!

Več informacij bo kmalu objavljenih na @eposavje. Spremljamo dogajanje ... pic.twitter.com/bcJquEbAKv — jedrska.si (@jedrskasi) August 4, 2022

Na profilu jedrska.si na Twitterju so opozorili, da so namigi in strahovi, da gre za požar v jedrski nuklearni Krško (NEK), neupravičeni, in dodali, da gre za požar na deponiji podjetja Kostak.