V četrtek pozno zvečer so na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani ponovno zagoreli gume in kosovni odpad na zapuščeni deponiji. Gasilci opozarjajo, naj prebivalci zaprejo okna in ostanejo v prostorih, na prostem pa naj nosijo maske. Dim, ki ga je veter zanesel čez celotno območje Ljubljane, bo v zraku predvidoma vztrajal do poldneva.

Ob 22.15 je na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani na zapuščeni deponiji ponovno zagorelo. Na površini 40 x 40 metrov so v večji meri gorele gume in drug kosovni material, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Požar je gasilo nekaj več kot 100 gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana in iz prostovoljnih gasilskih društev Vič, Trnovo, Ljubljana – mesto, Bizovik, Brdo, Kozarje, Barje, Podutik, Ježica in Rudnik. Usmerjala jih je Enota za podporo vodenju Mestne občine Ljubljana. Intervencijo so končali ob 5.40 uri zjutraj.

V začetku požara se je dim zaradi vročine dvigal visoko v zrak. Kasneje, ko ni bilo več velike intenzitete gorenja, se je dimna masa pričela spuščati. Večji del dimne mase se je v času intervencije gibal severovzhodno od mesta požara, so sporočili ljubljanski gasilci.

Veter je dim zanesel čez celotno Ljubljano

Zaradi dimne mase, ki se je začela spuščati, je bila aktivirana tudi enota ELME – ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki je izvajal monitoring ozračja. Veter je dim zanesel čez celotno področje Ljubljane, zato je Regijski center za obveščanje Ljubljana izdal opozorilo, naj prebivalci zaprejo okna in ostanejo v prostorih. Obveščanje okoliških občanov pa so izvajali tudi gasilci po ozvočenju iz gasilskega vozila.

Dim naj bi vztrajal do 12. ure, na prostem naj prebivalci nosijo maske

Kot so sporočili ljubljanski gasilci, naj bi se po podatkih Ekološkega laboratorija z mobilno enoto dim nad Ljubljano zadrževal predvidoma danes do 12. ure. "Prebivalcem sporočamo, naj zjutraj ne zračijo stanovanj in naj ob izhodu na prosto uporabijo osebna zaščitna sredstva za zaščito dihal oziroma maske," so še sporočili gasilci.

Na isti deponiji je zagorelo tudi pred dobrima dvema tednoma. Kot so sporočili gasilci, tokrat ogenj ni bil tako obsežen kot avgusta.

Več o požaru 23. avgusta v spodnjem članku: