Avtorji:
Ka. N., STA

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
6.45

Osveženo pred

13 minut

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 6.45

13 minut

Zadnji dan za napoved lanskih najemnin, dobičkov in obresti

Furs, vpogled v finančne podatke | Foto FURS

Foto: FURS

Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, imajo le še danes čas za oddajo napovedi za odmero kapitalskih dobičkov. Danes je tudi zadnji rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti in od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, prijaviti je treba tudi prihodke od najemnin.

Napoved za plačilo davka od dobička iz kapitala je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali izgubo. Zavezanci za plačilo davka so tako prebivalci Slovenije kot tudi tujci, če so dobiček iz kapitala dosegli na ozemlju naše države. Stopnja davka je 25-odstotna in se z vsakimi petimi leti imetništva zniža za pet odstotnih točk.

Prav tako so s 25 odstotki obdavčene obresti na depozite pri bankah in hranilnicah. V primeru bank in hranilnic v Sloveniji in EU je treba napoved vložiti, če je skupni znesek obresti lani presegel znesek tisoč evrov. Če je obresti izplačala banka ali hranilnica iz države, ki ni članica EU, jih mora zavezanec prijaviti ne glede na znesek. Davčna stopnja je tudi tu 25-odstotna.

Najpreprosteje je napovedi oddati elektronsko

Dohodke iz oddajanja premoženja v najem so dolžni rezidenti Slovenije napovedati tako tiste z virom v kot tudi zunaj Slovenije. Nerezidenti morajo prijaviti le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

Dohodnina se od prejetih najemnin, zmanjšanih za normirane stroške v višini deset odstotkov, za leto 2025 obračuna po 25-odstotni stopnji. Namesto normiranih stroškov pa lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške.

Napovedi za odmero davka od vseh omenjenih prejemkov je mogoče najpreprosteje oddati elektronsko prek sistema finančne uprave eDavki. Mogoča je tudi oddaja obrazca v papirni obliki, in sicer osebno ali po pošti na enega od finančnih uradov.

