Zadeva Serming zastarala, Popovič napovedal odškodninske tožbe

Senat Okrožnega sodišča v Kopru je na današnjem naroku s sklepom ugotovil zastaranje sodnega pregona in posledično zavrnitev obtožbe zoper koprskega župana Borisa Popoviča in soobtožena zaradi očitka o zlorabi položaja v zadevi Serming. Popovič je v prvem odzivu proces zoper njega ocenil kot nebulozen ter že napovedal odškodninske tožbe.

Obtožnica je koprskega župana Borisa Popoviča bremenila zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi družbi Serming ob prodaji občinskih zemljišč leta 2007, pri čemer sta bila direktorica občinske uprave Sabina Mozetič in cenilec Rajko Srednik obtožena pomoči pri storitvi omenjenega kaznivega dejanja.

Popovič je bil v tej zadevi leta 2014 obsojen na zaporno kazen, a je višje sodišče nato sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v vnovično sojenje. Zaradi odstopa sodnice porotnice se je tudi ponovljeno sojenje vrnilo v začetno fazo.

Sodišče: Prvotna obtožnica je zastarala

Na zadnjem naroku v začetku maja je tožilka Janja Hvala ugotovila, da je vrhovno sodišče odločilo, da je treba pri tolmačenju zakonodaje uporabiti jezikovno metodo in torej kaznivo dejanje drugače kvalificirati. Tožilstvo zato ni vztrajalo pri prvotni kvalifikaciji kaznivega dejanja, pač pa je bilo dolžno kaznivo dejanje prekvalificirati.

Kot je danes sporočila predsednica senata sodišča Meri Mikac, je prvotna obtožnica očitala kaznivo dejanje, po katerem velja 20-letni absolutni zastaralni rok. Po odločitvi vrhovnega sodišča iz februarja lani pa je obveljalo, da je treba upoštevati, da se v času storitve očitanega kaznivega dejanja za tako dolg zastaralni rok šteje kaznivo dejanje, pri katerem obtoženi premoženjsko korist pridobi sebi.

Ker se je Popoviču očitala pridobitev premoženjske koristi tretjemu, pa je obveljala obtožnica po drugem odstavku istega člena kazenskega zakonika, za katerega pa velja desetletni absolutni zastaralni rok.

Popovič: Preiskovalci so naredili velike napake, ki so bile namerne

Sodišče je tako upoštevajoč spremenjeno obtožnico in sodno prakso sprejelo sklep, da je nastopilo absolutno zastaranje pregona, posledično pa obtožbo zavrnilo. Popovič, ki so ga v sodno dvorano pospremili žena, starejši sin in številni privrženci, je po zaključku sojenja opozoril, da je šlo za "nebulozen postopek".

Dodal je, da je deset let, kolikor je znašala zastaralna doba, čisto dovolj dolga doba, da nekoga, ki je kriv, sodišče lahko pravnomočno obsodi. "Tukaj so najprej preiskovalci naredili velike napake, ki niso bile slučajne, ampak namerne," je poudaril Popovič.

Konkretno je s prstom pokazal na kriminalista Nermina Dedića in tožilko Janjo Hvala, ki naj bi po njegovih besedah vedela, da očitki iz obtožnice ne držijo.

Koprski župan napovedal odškodninske tožbe

Popovič je spomnil, da je sodba v zadevi Serming padla na višjem sodišču ter dodal, da "če bi bilo to dejanje resnično, bi bila zadeva že zdavnaj pod streho". Kot je poudaril, cenilca Srednika pred sojenjem sploh ni poznal, občina pa je sporna zemljišča prodala po najvišji možni ceni.

Kot je poudaril, so kupci zemljišč, ki naj bi imeli korist iz očitanega kaznivega dejanja, iz drugega političnega tabora in njegovi veliki nasprotniki. "Prav bi bilo, da bi ob takih dogodkih sodniki in tožilci izgubili službo, izgubili mandate, ne pa, da imajo dosmrtne mandate," je še ocenil Popovič.

Koprski župan je ob tem napovedal, da bo zdaj zahteval odškodnino zaradi škode, povzročene tako občini kot njemu osebno. "Naredila se je ogromna materialna škoda Mestni občini Koper, da ne govorimo o meni in moji družini," je dodal Popovič.