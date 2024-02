Vrhovno sodišče dalo zeleno luč za revizijo sodbe zoper nekdanje nadzornike Luke Koper

Vrhovno sodišče je ugodilo predlogu odvetnikov nekdanjih članov nadzornega sveta Luke Koper in dopustilo revizijo sodbe glede njihove odškodninske odgovornosti pri nakupu deleža slovaške družbe Trade Trans Invest (TTI) v višini 16,39 milijona evrov, poročata časnika Delo in Primorske novice.

Vrhovno sodišče je revizijo odškodninske sodbe za posel iz leta 2008 dopustilo glede vprašanja, ali je Luka Koper v zvezi s poslom storila vse, da bi se izognila škodi oz. da bi jo omilila. Nekdanji nadzorniki oz. njihovi pooblaščenci morajo zdaj v 15 dneh vložiti zahtevo za revizijo.

Obenem bodo zahtevali tudi odlog izvršbe, ki jo je Luka Koper že sprožila. Izvršba še ni pravnomočna, kar pomeni, da je premoženje nadzornikov že zarubljeno, vendar Luka z njim še ne more razpolagati.

Po razrešitvi uprave, ki jo je tedaj vodil Robert Časar (na fotografiji) so z izredno revizijo poslovanja ugotovili, da je Luka Koper bistveno preplačala delež v slovaškem logističnem holdingu TTI, nova uprava pa je proti nekdanji upravi in nadzornikom vložila odškodninsko tožbo. Foto: Matej Povše Kot je znano, je uprava Luke Koper leta 2008 pod vodstvom Roberta Časarja s soglasjem nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olge Franca, Metoda Mezka, Nebojše Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela za 25,8 milijona evrov kupila desetodstotni delež v slovaškem logističnem holdingu TTI. Po razrešitvi te uprave so z izredno revizijo poslovanja ugotovili, da je Luka Koper ta delež bistveno preplačala, nova uprava pa je proti nekdanji upravi in nadzornikom vložila odškodninsko tožbo.

Sodišče dosodilo rekordno odškodnino

Po več zapletih je koprsko višje sodišče lani poletu potrdilo sodbo prve stopnje glede odškodninske odgovornosti nekdanjih članov nadzornega sveta Luke Koper v višini 16,39 milijona evrov s pripadajočimi obrestmi, kar je najvišja dosojena odškodnina v zgodovini Slovenije. Jeseni je Luka na podlagi te sodbe vložila predlog za izvršbo. Večina obsojenih naj bi po tedanjem poročanju portala Necenzurirano že pred leti zaščitila svoje premoženje pred izvršbo.

Glede na to, da proti Robertu Časarju in njegovim takratnim sodelavcem v zvezi s tem poslom poteka tudi kazenski postopek, se odškodninski postopek, ki se nanaša na upravo, vodi ločeno. Ta trenutno stoji, saj se mora najprej končati kazenski postopek. Poleg Časarja so v tej zadevi obtoženi še Marjan Babič in Aldo Babič, ki sta bila člana uprave, nekdanji izvršni direktor Milan Pučko in predstavnik TTI Dieter Kaas.