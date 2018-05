Popoviču je uspelo, zadeva Serming tik pred zastaranjem

Obtožnica Popoviča bremeni zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi družbi Serming ob prodaji občinskih zemljišč leta 2007. Foto: STA

Današnjega naroka v ponovljenem sojenju v zadevi Serming se je od obtoženih udeležil le koprski župan Boris Popovič, medtem ko sta bila direktorica občinske uprave Sabina Mozetič in cenilec Rajko Srednik odsotna. Narok so zato opravili v njuni nenavzočnosti.

Predsednica sodnega senata je na začetku naroka toženo stran seznanila s sklepom vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo Popovičev predlog o prenosu krajevne pristojnosti na drugo sodišče. Zaradi nadaljnjega poteka procesa je predsednica senata želela poizvedeti, ali tožilstvo namerava spremeniti obtožnico.

Popovičeva zagovornica Katarina Mervič je presodila, da bi bila sprememba pravne kvalifikacije očitanega kaznivega dejanja edina pravilna poteza in da bi tožilstvo to moralo storiti že takoj po seznanitvi s sodbo višjega sodišča v predmetni zadevi, medtem ko bi vztrajanje pri prvotno pravni kvalifikaciji pomenilo zgolj zavlačevanje in zlorabo postopka.

Tožilstvo je dolžno prekvalificirati kaznivo dejanje

Državna tožilka Janja Hvala je pojasnila, da je tožilstvo v drugi zadevi z isto pravno kvalifikacijo vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče in da se zato pravna kvalifikacija v tej zadevi po odločitvi višjega sodišča ni spreminjala.

Obenem je tožilka ugotovila, da je vrhovno sodišče glede zahteve za varstvo zakonitosti odločilo, da je treba pri tolmačenju zakonodaje uporabiti jezikovno metodo in torej kaznivo dejanje drugače kvalificirati. Glede na to tožilstvo ne vztraja pri prvotni kvalifikaciji kaznivega dejanja, pač pa je glede na stališče vrhovnega tožilstva dolžno kaznivo dejanje prekvalificirati.

To pomeni, da bo glede na zagroženo zaporno kazen zadeva Serming zastarala v desetih letih, kar se bo zgodilo konec tega meseca.

Sodišče bo na naslednji obravnavi najverjetneje ugotovilo zastaranje zadeve

Popovič je ob besedah tožilstva predlagal sodišču, naj se postopek prekine. Predsednica senata je po posvetu naznanila, da se današnji narok prekine, naslednja dva naroka pa prekličeta. Obtoženi bodo ponovno stopili pred sodni senat 4. junija, ko je pričakovati, da bo sodišče ugotovilo zastaranje zadeve.

Obtožnica Popoviča bremeni zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi družbi Serming ob prodaji občinskih zemljišč leta 2007, pri čemer sta Mozetičeva in Srednik obtožena pomoči pri storitvi omenjenega kaznivega dejanja.

Popovič je bil v tej zadevi leta 2014 obsojen na zaporno kazen, a je višje sodišče nato sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje. Zaradi odstopa sodnice porotnice se je tudi ponovljeno sojenje vrnilo v začetno fazo.