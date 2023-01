Zadeva Balkanski bojevnik: Tošić priznal krivdo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je že tretje sojenje Tošiću in drugim soobtoženim v zadevi Balkanski bojevnik.

To je že tretje sojenje Tošiću in drugim soobtoženim v zadevi Balkanski bojevnik. Foto: Ana Kovač

Na ponovljenem sojenju v zadevi Balkanski bojevnik je prvoobtoženi Dragan Tošić priznal krivdo, enako so storili tudi Jakob Remškar in večina preostalih soobtoženih, piše 24ur.com. Sodnica je Tošićevo in Remškarjevo priznanje že sprejela, preostali bodo obravnavani v ponedeljek. Tožilstvo predlaga kazen v višini že prestanih kazni v zaporu.