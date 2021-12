Zobčeva: Telefonska številka Tošića je bila pridobljena zakonito

"Trdno sem prepričana, da je bila telefonska številka Dragana Tošića zakonito pridobljena ter da tudi uradni zaznamek z dne 16. 3. 2009 ni nezakonit dokaz. Zato sem glasovala za zavrnitev zahtev za varstvo zakonitosti," je v ločenem mnenju k odločitvi senata vrhovnega sodišča, ki je 26. 11 razveljavil sodbe v primeru Balkanski bojevnik, izpustil zaprte in zahteval ponovno sojenje, zapisala vrhovna sodnica Barbara Zobec. Sodba in to ločeno mnenje že nenavadno dolgo nista objavljena, včeraj so na vrhovnem sodišču objavili le sporočilo za javnost, v katerem so napovedali, da ju bodo šele objavili. Zavleklo se je, tako kaže, ker je večina sodnikov pisala še ločeno mnenje na ločeno mnenje sodnice.

ODKLONILNO LOČENO MNENJE VRHOVNE SODNICE BARBARE ZOBEC

K SODBI VRHOVNEGA SODIŠČA I Ips 44415/2010 Z DNE 26. 11 2021

1. Po letu dni od prve seje, na kateri smo obravnavali zadevo »Balkanski bojevnik«, smo jo na drugi seji dne 26. 11. 2021 zaključili tako, da smo ob ugoditvi zahtevama za varstvo zakonitosti zagovornikov obsojenih Dragana Tošića in Dragana Beljkaša, po uradni dolžnosti pa še za glede vseh ostalih obsojencev sodbi nižjih sodišč v obsodilnem delu razveljavili. Obsežnost in kompleksnost te

kazenske zadeve sta izjemni. Celoten spis obsega okrog 27 ooo listov, obsojencev je kar enajst, očitana kriminalna dejavnost je obsežna. Temu primeren je bil potek postopka: dolgotrajen, zapleten ter prepleten s številnimi zahtevnimi dejanskimi in pravnimi vprašanji. Kljub temu sem morala pričujoče odklonilno mnenje napisati v pičlih sedmih dneh od prejema sodbe.

A

2. Glasovala sem za zavrnitev zahtev za varstvo zakonitosti. Odločitvi večine namreč nasprotujem glede presoje dveh procesnih dejstev. V svojem odklonilnem ločenem mnenju bom pojasnila;

(1) zakaj, drugače kot večina, menim, da ni podana kršitev iz 8.točke prvega odstavka 371. člena ZKP, ker naj bi policija nezakonito pridobila telefonsko številko Dragana Tošića 051/367-390, kar je bila po mnenju večine potem 1/16 podlaga za izdajo odredb, s katerimi je bilo poseženo v komunikacijsko zasebnost; ter

(2) zakaj se ne strinjam s presojo večine, da bi moral biti uradni zaznamek o razgovoru policista Aleša Bartola z Gregorjem Vukovcem z dne 16. 3. 2009 izločen iz spisa, ker naj bi policist Gregorju Vukovcu kršil privilegij zoper samoobtožbo.

B 1

Glede pridobitve telefonske številke 051/367-390



3. Za presojo zakonitosti pridobitve telefonske številke 051/367-390, je treba najprej osvetliti dogajanje pred pridobitvijo te (sporne) številke.

4. Slovenski kriminalisti so v predkazenskem postopku pridobili več telefonskih številk, s katerimi je razpolagal obsojeni Dragan Tošić. Med temi so tudi naslednje: 030/374-275, 030/368-480, 030/346-998 in 051/367-390. Več

številk so pridobili od italijanskih in srbskih preiskovalcev, s katerimi so ves čas

sodelovali. V nadaljevanju so jih italijanski preiskovalci obvestili še, da naj bi

Tošić uporabljal tudi telefonski številki 040/780-787 in 031/736-306, telefonska

številka 0034697443241 pa naj bi bila povezana s Tošićem. Pripadala naj bi

Darki Tošić. Na podlagi informacije italijanskega koordinatorja policije (uradni

zaznamek z dne 19. 5. 2009) je bilo tudi sporočeno, da Dragan Tošić uporablja

poleg navedenih še telefonsko številko 030/336-539. Kasnejša analiza je

potrdila, da tudi ta številka 030/336-539 v resnici pripadala obsojenemu Tošiću.

5. Prva telefonska številka, na katero so italijanski preiskovalci naleteli, je bila

030/374-275. Ker ta ni bila naročniška, se tedaj še ni vedelo, kdo je njen

uporabnik. Poglejmo, kako so to številko organi pregona odkrili in za tem

ugotovili, kdo jo uporablja.

6. Dne 13. 12. 2008 so italijanski preiskovalci sporočili, da med drugim nadzirajo

več telefonskih številk pripadnikov kriminalne združbe. (dopis z dne

13. 12 2008). To potrjuje tudi priložena dokumentacija v zvezi z operacijo

Loptica. Na telefonsko številko 030/374-275 so naleteli ob prisluhu (drugega,

njihovega) osumljenca, za kar so imeli sodno odredbo. Koordinator italijanskih

preiskovalcev Rinelli je zaslišan pred tukajšnjim sodiščem potrdil, da so zaradi

urgentnosti zadeve vse podatke pošiljali v Slovenijo. Sodelovali so namreč tako s

srbskimi preiskovalci, kot s slovenskimi, predvsem s kriminalistom Zepičem in si

pogosto pomagali pri identificiranju slovenskih državljanov, ki so delovali v

Italiji. Slovenski preiskovalci so italijanskim kolegom sporočili, da je pri njih v

teku predkazenski postopek zoper kriminalno združbo, katere vodja je Dragan

Tošić. Ugotovili so, da gre za isto skupino, oziroma za povezano skupino organiziranega kriminala, kot jo sami preiskujejo, da so v vodstvu te organizacije

Srbi, v njeni operativni veji pa Slovenci. Na podlagi telefonskih klicev so

ugotovili, da člani združbe delujejo tako v Italiji kot v drugih evropskih državah

ter v Južni Ameriki. Pri dveh zasegih so bili vpleteni še Bolgari in Albanci. Na

posebno vprašanje je koordinator preiskovalcev Rinelli še pojasnil, da Petrelli

(t.i. skesanec) nikoli ni govoril o imenih, na primer o Tošiću ali o Šariću, temveč

samo o združbi, kdo sta voditelja v združbi, pa je, kot je navedel Rinelli, šele

naknadno pokazala preiskava.

7. Italijanski preiskovalci so na podlagi prisluhov, za kar so imeli ustrezne sodne

odredbe, zaznali, da s telefonsko številko 030/374-275 razpolaga oseba, ki ima v

združbi pomemben položaj. Pojasnili so še, da nadzirajo več telefonskih številk,

med drugimi nadzorujejo tudi to številko ter da sumijo Dragana Tošića kot

subjekta z vrha kriminalne združbe. (O tem več v nadaljevanju). Te ugotovitve so

bile podlaga za izdajo odredbe III Kpd 1/2009 z dne 5. 1. 2009, s katero je

preiskovalna sodnica zahtevala od operaterjev mobilne telefonije Mobitel, d. d.,

Izimobil, d. d. in Simobil, d. d., med drugim tudi za številko 030/374-275, naj

posredujejo izpise odhodnih in dohodnih klicev, vključno z lastništvi telefonskih

številk, ki se bodo pojavile na izpisih, podatke o IMEI številkah telefonskih

aparatov, v katere so bile oziroma so vstavljene navedene telefonske številke, na

podlagi pridobljenih podatkov o IMEI številkah, podatke o drugih vstavljenih

SIM karticah v telefonske aparate z porabljenimi IMEI številkami in podatke o

baznih postajah, ki se nanašajo na vse izpise odhodnih in dohodnih klicev. S

strani Simobil je bilo pojasnjeno, da se je navedena telefonska številka

uporabljala v telefonskem aparatu IMEI 353514029838165 in da je izpis prometa

opravljen za obdobje od 1. 1. 2008 do vključno 5. 1. 2009. Priložili so tudi izpis

prometa.

8. Dne 27. 11. 2008 je bil prijet Jakob Remškar zaradi suma pranja denarja in mu je

bil poleg približno 550.000,00 EUR gotovine zasežen tudi mobilnik s klicno

številko 030/380-392, na katerem se je nahajala telefonska številka

030/374-275, pod imenom Risanka. Kasneje se je izkazalo, da gre za Dragana

Tošića.

9. Iz analitične informacije, ki jo je izdelala Policijska uprava Ljubljana, Sektor

kriminalistične policije z dne 17. 2. 2009 izhaja, da telefonske številke,

identificirane na telefonskem aparatu, ki je bil zasežen Jakobu Remškar in med

katerimi se nahaja tudi številka 030/374-275, komunicirajo pretežno le med

seboj in to v času, ko je uporabnik najverjetneje na področju, kjer prebiva. Za

številko 030/374-275 so ugotovili, da se giblje na območju bazne postaje Bizovik

ter na območju baznih postaj, ki se prekrivata in sicer Cerkev Trnovo in Sola

Vegova. Na podlagi tega so sklepali, prav tako pa kasneje tudi sodišče, da gre za

Tošića, ki stanuje na Bizoviški ulici 15a, Bizovik, medtem ko se na območju

baznih postaj, ki se prekrivata, nahaja njegov lokal Le Petit Cafe.

10. Vseh šest telefonov, katerih številke so bile zabeležene v telefonu, ki je bil zasežen

Jakobu Remškarju, je po zasegu njegovega telefona nehalo delovati.

Glede na navedeno, je torej preiskovalna sodnica za izdajo odredbe po prvem

odstavku 149.b člena III Kpd 1/2009 z dne 5. 1. 2009 za poseg v komunikacijsko

zasebnost na telefonski številki 030/374-275 razpolagala z najmanj v zakonu

zahtevanim dokaznim standardom (razlogi za sum). Pri tem je treba upoštevati,

da so slovenski policisti, kar potrjuje že omenjeno poročilo z ustreznim gradivom

italijanskih preiskovalcev z dne 13. 12. 2008, že sumili Dragana Tošića z

vzdevkom Calvo kot osebo, ki naj bi bila povezana s kriminalno združbo (1). Posledično je zato zakonita tudi na podlagi rezultatov poizvedb izdelana analitična informacija v zvezi s to številko.

Kdaj se prvič pojavi telefonska številka 051/367-390

11. S telefonsko številko 051/367-390 so srbski preiskovalci razpolagali že

4. 7. 2008, ko je bila prestrežena telefonska komunikacija med Željkom

Vujanovićem in Draganom Tošićem. Željku Vujanoviću so namreč prisluškovali

na podlagi odredbe preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Beogradu z dne

22. 5. 2008.

12. Šele čez dobro leto, dne 18. 6. 2009 je Okrožno javno tožilstvo Srbije poslalo

dopis Vrhovnemu državnemu tožilstvu Slovenije z informacijo, da je bilo na

podlagi izvajanja preiskovalnih ukrepov ugotovljeno, da vejo kriminalne združbe

v Sloveniji vodi Dragan Tošić, lastnik lokala »Le Petit, Trg francoske revolucije

4«, ki razpolaga z več telefonskimi številkam med njimi tudi s številko 051/367-

390. V dneh 19. in 20. 1. 2009 je bila, kot nadaljujejo v dopisu, zaznana

intenzivna komunikacija med Draganom Tošićem in Željkom Vujanovićem,

visoko pozicioniranim članom kriminalne združbe ter med Draganom Tošićem in

Goranom Sokovićem, prav tako visoko pozicioniranim članom kriminalne

združbe iz Črne gore z bivališčem v Beogradu. Vsebina teh komunikacij se nanaša

na akcijo italijanskih varnostnih organov med 19. in 20. 1. 2009, ko je bila na

območju Italije zasežena večja količina prepovedane droge kokain. V času

pogovorov je bil Tošić v Sloveniji. Vujanović in Tošić se tedaj tudi dogovorita, da

bosta začela uporabljati druge telefonske številke.

13. V obravnavani kazenski zadevi se številka 051/367-390 prvič pojavi dne

27. 1. 2009 in sicer s poizvedbo policije na Simobil, kdo je lastnik te telefonske

številke, na katero je operater še istega dne odgovoril, da je uporabnik te številke

Dragan Tošić, s.p., Trg Francoske revolucije 4, Ljubljana. O načinu pridobitve te

številke je kasneje sodišče prve stopnje zaslišalo kriminalista Urbana Zepiča.

14. Dne 2. 2. 2009 je preiskovalna sodnica izdala odredbo po prvem odstavku 149.b člena ZKP PP-1/2009 za pridobitev prometa, med drugimi tudi za to številko. Kot je razvidno iz obrazložitve, je navedla, da je pri izdaji odredbe upoštevala

predlog tožilstva ter obrazložitev v pobudah SKP, PU Ljubljana,

št. 2340-35/2008 z dne 23. 12. 2008 in pobudo št. 2340/35/2008/26 z dne

1. 1. 2009. Iz teh dokumentov izhaja, kot je presodila v nadaljevanju, da je

uporabnik mobilne telefonske številke 030/374-275 eden izmed glavnih

organizatorjev opisanih kaznivih dejanj. Na podlagi opravljene preliminarne

analize pridobljenih podatkov na podlagi že izdanih odredb okrožnega sodišča

(III Kpd 1/2009 z dne 5. 1. 2009 in PP 1/2009 z dne 23. 1. 2009) obstajajo

razlogi za sum, da je uporabnik mobilne telefonske številke 030/374-275,

praktično edini telefonski kontakt z Italijo. Preiskovalna sodnica je še ugotovila,

da obstajajo razlogi za sum, da je uporabnik mobilne telefonske številke

030/374-275 Dragan Tošić, za katerega so kriminalisti SKP PU Ljubljana dne

27. 1. 2009 na podlagi zaprosila izdanega po 3. točki 149.b člena ZKP o lastništvu

mobilne telefonske številke 051/367-390 prejeli odgovor, da je lastnik Dragan

Tošić s.p., Trg Francoske revolucije 4, Ljubljana. Zaključila je, da bodo te podatke

potrebovali kriminalisti pri potrditvi identitete uporabnika mobilne

telefonske številke 030/374-275, torej pri potrditvi identitete Dragana

Tošića.

15. Izsledki, pridobljeni na podlagi te odredbe, pa so bili potem podlaga za izdajo

odredbe preiskovalne sodnice na podlagi 1. točke prvega odstavka 150. člena ZKP

za nadzor telefonskih komunikacij za telefonsko številko 051/367-390 (Odredba

Pp 1/2009 z dne 26. 5. 2009). Drug, neodvisen vir za obstoj utemeljenih razlogov

za sum, da je Dragan Tošić vpleten v kriminalno združbo in posledično za izdajo

te odredbe, pa je bila izjava Gregorja Vukovca, dana kriminalistu Bartolu dne

16. 3. 2009.

16. V ponovljenem sojenju je bila presoja, da je policija prišla do številke

051/367-390 na zakonit način, opravljena že med postopkom, v fazi

predobravnavnega naroka in sicer s pravnomočnim sklepom o neizločitvi

dokazov V Kp 44415/2010 z dne 23. 4. in 15. 5. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega

sodišča v Ljubljani X K 44415/2010-3665 z dne 28. 10. 2014.

17. Enako je presodilo tudi sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi. Ocenilo je, da je

pridobitev telefonske številke 051/367-390 zakonita, izpovedba kriminalista

Urbana Zepiča pa verodostojna. Njegove navedbe, da je do številke prišel prek

spleta, namreč tudi ni izpodbil strokovnjak, ki ga je v zvezi s tem vprašanjem

angažirala obramba. Slednji zaradi časovne odmaknjenosti ni mogel na vprašanje

zanesljivo odgovoriti ter je dopustil 5 do 10 % možnosti, da je potekalo tako, kot

je povedal kriminalist. Kot je sodišče zapisalo, je popolnoma jasno, da se

kriminalist po daljšem časovnem obdobju (več kot dve leti) od dogodka ter glede

na njegov poklic na zaslišanju ni mogel vsega natančno spomniti. Kriminalist

Urban Zepič je na spletni strani www.npch.si preveril status številke, preveril pa

je tudi podatek, pri katerem operaterju se številka nahaja. Na podlagi tretjega

odstavka 149.b člena ZKP je policija nato tega operaterja zaprosila še za

informacijo, kdo je uporabnik te telefonske številke. Tak potek dogodkov je

potrdil tudi mobilni operater, ki je na poziv sodišča posredoval dopis z dne

21. 12. 2018 (list. št. 11.358), s katerim je policija dne 27. 1. 2009 (list. št. 11.359)

zaprosila za podatke o uporabniku telefonske številke in izkazalo se je, da je to

Dragan Tošić.

18. Višje sodišče je pritrdilo presoji sodišča prve stopnje glede verodostojnosti

izpovedbe kriminalista ter posledično zaključku o zakonitosti pridobitve

telefonske številke. Prav tako je poudarilo, da strokovnjak Malovrh ni mogel

izključiti možnosti, da je do te telefonske številke prišel kriminalist Zepič na

spletu. Sicer pa se je strinjalo tudi z oceno nižjega sodišča v delu, kjer se to

utemeljeno sprašuje o zanesljivosti mnenja strokovnjaka Malovrha, ko navaja,

„da na spletu ni našel predmetne številke, ki je bila v času sestave njegovega

mnenja nedvomno na spletu,“

19. Večina članov senata Vrhovnega sodišča je presodila, da je policija odkrila to

številko na nezakonit način, ter da kriminalistu Urbanu Zepiču ni verjeti, kako je

do številke prišel.

20. S takšno odločitvijo se ne strinjam in pritrjujem presoji nižjih sodišč. Prepričana

sem, da je izpovedba kriminalista Zepiča konsistentna, saj je ves čas vztrajal, da

je prišel do sporne telefonske številke, skupaj z imenom in naslovom, na spletni

strani. Njegova navedba, da je za telefonsko število „izvedel iz medijev, na

internetni strani,“ pomeni zgolj nenatančen izraz, katerega je nato sodišče prve

stopnje pri izdaji odredb razumelo, kot da je bila številka javno objavljena. To se

je kasneje res izkazalo kot neresnično, telefonska številka ni bila javno

objavljena. A to ne jemlje verodostojnosti izpovedbi Zepiča, ker že iz njegovega

nadaljnjega ravnanja izhaja, da ni mislil tega, kot ga je v začetku razumelo

sodišče. Poizvedovanje, ali je številka še aktivna, pri katerem operaterju je

prijavljena, kdo je njen uporabnik itd, bi bilo popolnoma nesmiselno, če bi bila

številka javno objavljena. Vseskozi je kriminalist dosledno vztrajal pri tem, da je

prišel do številke prek spleta, njegovo nadaljnje ravnanje pa je potrjeno z

dokumentacijo v spisu. Dejstvo, da o odkritju številke ni napisal uradnega

zaznamka, v ničemer ne omaje prepričljivosti njegove izpovedbe. Prvič odkritje

številke na spletu ne pomeni nikakršnega posega v človekove pravice. Drugič, pa

bi bil tak uradni zaznamek sam sebi namen. Potrjeval bi samo to, kar je povedal

kriminalist in to z isto stopnjo zanesljivosti.

21. Strinjam se torej z ugotovitvijo, da je policija prišla do telefonske številke

051/367-390 na zakonit način. Dejstvo je namreč, da je kriminalist, kot sem že

poudarila, ves čas glede bistvenih okoliščin izpovedoval enako. Povedal je, da je

bila telefonska številka na internetni strani, zatem je to preveril še pri

telefonskem operaterju, kar je prav tako potrjeno s podatki v spisu.2 Povedano

natančneje, pojasnil je, da je številko 051/367-390 Dragan Tošić s. p. (Capo-1)

„našel na spletu in takoj zatem status številke (omrežje oziroma operaterja)

preveril na spletni strani www.npch.si3. Ko je ugotovil, pri katerem operaterju se

najdena klicna številka nahaja, je še na podlagi tretjega odstavka 149b. člena ZKP

temu mobilnemu operaterju, to je Mobitel, d. d., posredoval dopis, s katerim je

zaprosil za informacijo, kdo telefonsko številko 051/367-390 uporablja. Spletna

stran www.npch.si namreč nima podatkov o naročnikih.

22. Takšno kriminalistovo postopanje je povsem logično. Zato ne vidim nobenega

razumnega razloga, da mu ne bi verjeli. Poteka dogodkov, kot jih je opisal

kriminalist, pa tudi po pravnomočni ugotovitvi nižjih sodišč z gotovostjo ni

mogel izključiti niti strokovnjak, ki ga je angažirala obramba. Dejstvo je namreč,

da se na spletnih straneh nahaja nešteto objav o restavracijah, prireditvah,

kontaktih, kontaktnih številkah, številkah lokalov, pri čemer se vse te informacije

nenehno spreminjajo. Svetovni splet je namreč živ, dinamičen organizem. Zato je

povsem razumljivo, da je na način, kot ga je uporabil strokovnjak, zelo težko najti

zanesljive informacije o objavah izpred treh let. Da je bila sporna številka

najdena na spletnih straneh, je potrdila policija (dopis specializiranega

državnega tožilstva z dne 1. 3. 2012), isto pa je navedeno tudi na dopisu MNZ z

dne 1. 12. 2011. Na poizvedbo sodnika, ki je prvi sodil v tej zadevi, ali je bilo

mogoče najti telefonsko številko 051//367-390 na spletni strani www.npch.si, je

iz podjetja Teletech dne 3. 4. 2012 prišlo obvestilo, „da je odgovor pritrdilen.“

Vse to me utrjuje v sklepu, da je kriminalist govoril resnico. Kot sem že pojasnila,

so bile njegove navedbe potrjene povsod, na vsaki točki, kjer jih je bilo mogoče

preveriti.

23. Pri tem tudi ni mogoče spregledati, da Tošičevi odvetniki, kljub temu, da so

vedeli, da sodišče v verodostojnost izpovedbe kriminalista Zepiča ne dvomi ter da

ocenjuje, da je bila telefonska številka 051/367-390 zakonito pridobljena (to je

bilo ugotovljeno s pravnomočnimi sklepi o neizločitvi dokazov), v novem sojenju

pred spremenjenim senatom niso predlagali Zepičevega zaslišanja, temveč so

soglašali z branjem njegove izpovedbe v prvem sojenju. (list. št. 151 sodbe sodišča

prve stopnje - prepis zvočnega posnetka o zaslišanju priče Urbana Zepiča z dne

25. 10. 2011, list. št. 10.676 do 10.777 je bil v soglasju s strankami prebran). Še

bolj je zanimivo in povedno je, da se je obramba prav tako strinjala z branjem

izpovedbe strokovnjaka Malovrha, četudi je ravno z njegovo izjavo želela ovreči

verodostojnost Zepičeve izpovedbe. Prav tej (Zepičevi) izpovedbi sta namreč nižji

sodišči, kot sem že prej opozorila, v celoti sledili, medtem ko sta mnenje

strokovnjaka ocenili kot nezanesljivo.

24. Pri presoji zakonitosti pridobitve telefonske številke Dragana Tošiča igrajo

pomembno vlogo tudi spoznanja italijanskih preiskovalcev posredovana

slovenskim kolegom ter izjava že omenjenega italijanskega koordinatorja. Ta je

potrdil, da so italijanski preiskovalci sodelovali tako s slovenskimi, kot tudi

srbskimi kriminalisti in si medsebojno pomagali pri identifikaciji članov

hudodelske združbe s pomočjo prestreženih telefonskih številk, prisluhov,

fotografij, ipd. . Poleg tega je kriminalistu Zepiču posredoval pomembne podatke

o članih združbe in njihovih telefonskih številkah tudi anonimni vir. Med

zaslišanjem je kriminalist Zepič na vprašanje odvetnika Luka Zajca, da se v spisu

nahaja zapis o Zepičevem razgovoru z virom4, v katerem je med drugim zapisano,

da je vir policistu zaupal, da Tošić uporablja številko 051/367-3915, pa je

kriminalist odgovoril, da o viru ne bo govoril in se pri tem skliceval na 56. člen

Zakona o policiji.

25. V nadaljevanju postopka je obramba predlagala, da bi glede anonimne priče

sodišče policista Zepiča odvezalo varovanja tajnosti. Okrožno sodišče je najprej

naslovilo to zahtevo na Ministrstvo za notranje zadeve, vendar je generalni

direktor policije skladno s prvim odstavkom 235a člena ZKP skupaj z mnenjem

poslal zadevo v reševanje predsedniku Višjega sodišča v Ljubljani. Ta je s

sklepom SuZ 6/12 z dne 5. 9. 2012 predlog zagovornikov zavrnil. Pojasnil je, da

podatkov o identiteti vira, ki je kriminalistu večkrat poslal informacije v zvezi s

preprodajo drog in mu sporočal telefonske številke storilcev, ne bo razkril. O

obstoju in identiteti vira informacij se je namreč predsednik višjega sodišča

prepričal, ko se je seznanil s tajnimi podatki. Razlog, da je razkritje identitete

zavrnil, pa je z utemeljenim sumom izkazana nevarnost konkretnega nasilnega

ravnanja, nevarnost za življenje vira informacij in njegovih bližnjih. Res je sicer,

da je bil uradni zaznamek napisan po izdaji spornih odredb, vendar pa iz njega

jasno izhaja, da je anonimni vir že prej večkrat podal točne in koristne

informacije v zvezi z obravnavano združbo.

26. Prav tako je policija ves čas aktivno zbirala podatke, jih preverjala in

dopolnjevala s preiskovalci iz tujine. Tako iz korespondence med italijanskimi in

slovenskimi preiskovalci, konkretneje iz že omenjenega poročila Questure di

Milano Squadra mobile z dne 13. 12. 2008 izhaja, da bi lahko bil med visoko

pozicioniranimi osebami v združbi Dragan Tošić. Ob prisluhih v stanovanju

enega od osumljencev so namreč ugotovili, da so se tam navzoče osumljene osebe

sklicevale na „nekaj subjektov z vrha organizacije in jih imenovale Calvo, Dule, Cigla itd“ Po fotografiji so prepoznali Ljučevića, kot osebo, ki je prišla skupaj z

Markom Bubličem, glede drugih oseb pa bi lahko šlo za nadzirane osebe v

Sloveniji, „še posebej bi lahko bil Calvo Dragan Tošić.“ V nadaljevanju pa so

navedli še, da je med nadzorovanimi številkami v Italiji tudi telefonska številka

030/742-275. Prav ta informacija je bila potem, kot sem že pojasnila, podlaga za

izdajo odredbe preiskovalne sodnice III Kpd 1/2009 na podlagi prvega odstavka

149b člena ZKP za pregled prometa na tej telefonski številki. Zato ne drži

navedba sodbe, da »slovenska policija v času osredotočenja preiskovanja

obsojenega Dragana Tošića v januarju 2009 ni imela nikakršne podlage (...) za

sklepanje, da je prav imenovani obsojenec vpleten v delovanje mednarodne

hudodelske združbe«.7

27. Po vsem tem, ko so torej slovenski policisti že decembra 2008 razpolagali s

podatkom, da bi lahko bil Tošić globoko vpleten v združbo, je ravnanje policista

Zepiča, ko je na neki spletni strani opazil njegovo ime skupaj s telefonsko številko

051/367/390 in naslovom njegovega podjetja (s.p.), povsem logično in

razumljivo, njegova izpovedba pa prepričljiva. Zato ne vidim razlogov, zakaj

policistu, ki je povedal, da je tel. št. odkril s spletnim stikanjem, ne bi verjeli.

Pričam se načeloma in v izhodišču verjame, saj so zakonito dokazno sredstvo.

Razlogi za to, da se jim ne verjame, morajo biti prepričljivo pojasnjeni. Če niso,

ali če so neprepričljivi, potegnjeni iz rokava, ad hoc sfabricirani, pomenijo nič

drugega kot sodniško samovoljo. Prav to je moj temeljni očitek večinski odločitvi,

ki priči Zepiču odreka verodostojnost, pri tem pa ne zna jasno, logično in

prepričljivo (ter brez zapletanja v nepregledne, pompozne in mnogokrat

vsebinsko votle sofizme) pojasniti, zakaj.

28. Po določbi prvega odstavka 420. člena ZKP se sme zahtevo za varstvo zakonitosti

vložiti zoper sodno odločbo, s katero je bil končan kazenski postopek zaradi

kršitve kazenskega zakona, zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka,

zaradi drugič kršitev določb kazenskega postopka pa le, če so te kršitve vplivale

na zakonitost sodne odločbe.

29. Zahteve za varstvo zakonitosti sicer ni mogoče vložiti zaradi zmotno ali

nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja (drugi odstavek 420. člena ZKP), kar

pa ne velja glede procesno pomembnih dejstev. Vložnik namreč lahko izpodbija

procesno dejansko stanje. Nepravilno ugotovljena procesna dejstva se vselej

izrazijo kot kršitve procesnih pravic, kar je največkrat razvidno že iz sodnega

spisa. Procesno dejansko stanje je namreč produkt samega postopka. Nastaja

med postopkom in je njegov inherentni del. Še več, procesno dejansko stanje je

postopek sam - tako predkazenski kot kazenski. To pomeni dvoje. Prvič, da je

procesnopravni sklep „o obstoju bistvene kršitve postopka iz 8.točke prvega

odstavka 371. člena ZKP mogoč, če sta podani obe premisi sodniškega silogizma.

Zgornjo sodišče ovsebini na podlagi pozitivnega procesnega prava, spodnjo tvorijo procesna dejstva, na katera procesnopravno pravilo navezuje sklep o

obstoju te kršitve določb postopka.“8 In drugič, nepravilna ugotovitev procesnih

dejstev (procesnega dejanskega stanja) je po prej pojasnjeni naravi stvari lahko

zajeta le s kršitvijo določb kazenskega postopka. To pomeni, da napake pri

ugotavljanju procesnega dejanskega stanja, drugače kot napake pri ugotavljanju

dejanskega stanja, potrebnega za meritorno odločitev, lahko stranke uveljavljajo

z zahtevo za varstvo zakonitosti. Posledično so tudi pristojnosti instančnih sodišč

glede preizkusa procesnega dejanskega stanja drugačne kot pri preizkusu

materialnopravno pomembnih dejstev. Instančno sodišče bo zato vselej

upoštevalo tista procesna dejstva, ki so razvidna iz sodnega spisa. Ne bo

ugotavljalo, kako je procesna dejstva presojalo nižje sodišče in kaj je glede njih

ugotovilo, temveč bo presojo uveljavljane kršitve praviloma gradilo na procesnih

dejstvih, kot izhajajo iz podatkov spisa – v primeru pomanjkanja potrebnih

informacij, pa bo pred odločitvijo o pravnem sredstvu zahtevalo pojasnila od

sodišča nižje stopnje (tretji odstavek 377. člena ZKP). Če pa tudi s tem

pojasnilom ne bo moglo preizkusiti procesnega dejanskega stanja, bo sodbo

razveljavilo z napotki, katero procesno dejanje naj se razčisti. Pred odločitvijo o

izločitvi dokazov mora biti zato procesnopravno dejansko stanje vselej

razčiščeno.

30. To, o čemer je govoril kriminalist Zepič, so dejstva, ki pomenijo procesno

dejansko stanje. Pri oceni verodostojnosti kriminalista Zepiča je večina sledila

navedbam obrambe, da je policija prišla do številke na nezakonit način ter

ocenila izpovedbo kriminalista Zepiča kot neverodostojno. To pomeni, da je

večina sprejela stališče, da je dejansko stanje v zvezi z obstojem pomembnega

procesnega dejstva zmotno ugotovljeno. Ob takšni ugotovitvi, sledi presoja, da je

podana kršitev iz 8. točke prvega prvega odstavka 371. člena ZKP. Vrhovno

sodišče lahko torej samo sprejme stališče o tem, ali je izpovedba priče glede

procesnih dejstev verodostojna ali ne, oziroma, ali je v konkretni zadevi policist

prišel do podatkov o ključni telefonski številki Dragana Tošića na zakonit ali

nezakonit način – ne pa, da je skonstruiralo bistveno kršitev iz 11. točke prvega

371. člena ZKP, ki v tem primeru pomeni protislovno oceno kriminalistove

izpovedbe. S tem, ko je večina na sodišča nižjih stopenj naslovila očitek kršitve

postopka iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP (19. tč sodbe), hkrati pa

ugotovila, da »sta bila podatek o telefonski številki 051/367-390 in identifikacija

obsojenega Dragana Tošića kot uporabnika številke pridobljena s kršitvijo

obsojenčeve pravice do informacijske zasebnosti iz 38. člena Ustave«, in

razveljavitev sodb nižjih sodišč oprla na kršitev postopka iz 8. točke prvega

odstavka 371. člena ZKP, je sama prišla v protislovje, namreč v protislovje

razlogov.9

31. Glede na vse navedeno ocenjujem, da je očitek večine, „da je izpodbijana pravnomočna sodba poleg kršitve 38. člena Ustave v zvezi s četrtim odstavkom

15. člena Ustave obremenjena še s kršitvijo domneve nedolžnosti oziroma načela

in dubio pro reo iz 27. člena Ustave“, neutemeljen.

32. Ne glede na vse do sedaj povedano pa bi tudi v primeru, da bi si kriminalist potek

dogodkov s pridobivanjem sporne telefonske številke, kot mu očita večinska

odločitev, gladko izmislil, bi sodba vseeno prestala preizkus pred Vrhovnim

sodiščem. V vsakem primeru bi jo namreč rešila t.i. doktrina nujnega,

neizogibnega odkritja ter za nazaj rehabilitirala spornost pridobitve te telefonske

številke. Po tej doktrini je uporabljiv tudi nezakonito pridobljen dokaz, če bi

policija v vsakem primeru, torej nujno in neizogibno do njega prišla tudi na

zakonit način. Vrhovno sodišče ZDA je to doktrino razvilo v zadevi Nix v.

Williams10, v kasnejši zadevi Murray v. United States11 pa je pojasnilo, da

pomeni ta doktrina hipotetično ekstrapolacijo doktrine neodvisnega vira. V

zgoščenem doktrina neizogibnega odkritja pove naslednje: če bi bil

kompromitiran (z nezakonitostjo omadeževan) dokaz lahko pridobljen na

zakonit način, torej prek neodvisnega vira, potem ga je treba prav zaradi te

neizogibnosti, torej navkljub temu, da je bil v konkretnem primeru nezakonito

pridobljen, obravnavati kot dopustnega. Smisel doktrine neizogibnega odkritja je

v tem, da se preiskovalcem kaznivih dejanj zagotovi enak položaj, v katerem bi

bili, če bi se njihovo preiskovanje odvijalo izključno z zakonitimi sredstvi. Če bi

torej reden potek policijske preiskave, v katerem bi bila uporabljena vsa zakonita

sredstva pridobivanja dokazov, pripeljal do enakega rezultata, potem ni

razumnih razlogov, za izločitev sekundarnih dokazov. Dokazno breme, da bi bil

dokaz neizogibno pridobljen na zakonit način, je seveda na tožilcu. Vendar je to

breme zgolj breme, kot ga opredeljuje standard večje verjetnosti (preponderance

of the evidence) in ne standard jasnega in prepričljivega dokaza (clear and

convincing evidence).12 Ta test na splošno vključuje dokazovanje (natančneje

izkazovanje), da bi policisti dokaz odkrili pri izvrševanju rednih, predvidljivih in

rutinskih postopkov. Zato tudi ni razumnih razlogov za odvračanje policije od

nezakonitih preiskovalnih metod.13

33. Doktrino neizogibnega odkritja je sprejelo slovensko Vrhovno sodišče z vsebino,

ki je enaka doktrini neizogibnega odkritja, kot jo je razvilo ameriško Vrhovno

sodišče. Tako je v zadevi št. I Ips 8901/2010 navedlo, »da vzročna zveza med

navedeno nezakonitostjo in v nadaljevanju pridobljenimi podatki in dokazi ni

relevantna oziroma odločilna, ker bi do istih nadaljnjih dokazov [...] policija prišla tudi po drugi, od navedene izjave obsojenca, povsem neodvisni, gotovo le

časovno nekoliko bolj oddaljeni poti«.14

34. Ker torej telefonska številka 051/367-390 ni bila ključna za ugotovitev identitete

Tošića ter ne njegove komunikacije preko številke 030/374-275 z ostalimi člani

združbe, saj bi do podatkov o telefonski številki 051/367-390 policisti lahko v

vsakem primeru prišli preko telefonskega operaterja, menim, da očitana kršitev

iz 8. točke prvega odstavka 371. člena ZKP ne bi bila podana tudi, če bi si policist

potek pridobivanja podatkov izmislil. Do ugotovitve, da je Tošić med vodilnimi

člani združbe, bi, kot sem že pojasnila, lahko prišli na podlagi analitične

informacije izdelane samo za telefonsko številko 030/374-275 preko baznih

postaj (gre za veliko število klicev zjutraj in zvečer preko bazne postaje, kjer

prebiva ter preko dneva preko baznih postaj, ki pokrivata njegov lokal) ob

upoštevanju izsledkov italijanskih preiskovalcev o visoki pozicioniranosti osebe z

vzdevkom Calvo (plešasti, oziroma, v srbščini, čelavi), ki bi lahko bil Tošić. Tega,

da si policisti različnih držav ne bi smeli posredovati podatkov in ugotovitev do

katerih so prišli pri svojem delu, ter ugotavljati identitete domnevnih članov

združbe, pa niti večinska sodba ne zatrjuje.

C

Glede nezakonitosti uradnega zaznamka z dne 16. 3. 2009 zaradi

kršitve domneve nedolžnosti Vukovac Gregorju



35. Zaradi nazornosti bom navedla celotno besedilo tega zaznamka.

36. „V zadevi suma preprodaje prepovedane droge kokain je višji kriminalist Aleš

Bartol iz SKP PU Ljubljana zbral naslednja obvestila:

Dne 13. 3. 2009 je bila na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici –

številka odredbe 31209 z dne 13. 3. 2009, izvedena hišna preiskava na naslovu

Ulica Zore Majcnove 16 v Ljubljani in sicer pri osebi Vukovac Gregor, roj.

17. 4. 1982.

Pri hišni preiskavi je bila zasežena večja količina prepovedane droge kokain (cca

300 gramov), heroin (cca 150 gramov), takoimenovane nore gobe – psilocibe, ki

vsebujejo prepovedane snovi psilocibin (cca 100 gramov), večje število tablet ectasy (550 komadov), večja količina prepovedane droge konoplja (cca 2 kg) in

mehanska stiskalnica za stiskanje in modeliranje prepovedanih drog.15

Vukovac Gregor je kriminalistu v času hišne preiskave povedal spodaj navedene

informacije: Vukovac Gregor je v razgovoru povedal, da je redni odjemalec

prepovedane droge kokain od Bochl Andreja, roj. 22. 12. 1970, kateri ne

prijavljen stanuje na Nanoški ulici v Ljubljani. Bochl Andrej dvakrat na mesec

kupi dva kilograma prepovedane droge kokain od Tošić Dragana iz Ljubljane,

kateri je v zvezi akcije Diler znan preprodajalec prepovedane droge kokain. Cena

za en kilogram kokain je 15.000,00 EUR. Tošić vedno prodaja mešanico 50 %

kokaina, sam pa naj bi posedoval 90 % kokaina, katerega nato meša za nadaljnjo

preprodajo. Za dogovor o nakupu droge se Bochl in Tošić dogovorita osebno in

sicer na srečanju v lokalu „Wild West“ na Litijski cesti.

Bochl za komunikacijo uporablja telefonsko številko 051/720-308 in 070/849-

384. Vukovac pove, da sta Bochl in Tošić dobra prijatelja že iz otroških let, zato

mu Tošić prepovedano drogo kokain prodaja po zelo nizki ceni. Tošić Dragan

stika z drogo nikoli nima, saj za njega delajo zelo dobri prijatelji, kot je oseba

„Lale“, ki je lastnik Bordo bara v Ljubljani, „Anes“, ki je lastnik lokala Bounty

bar. Pri omenjenih osebah ima Tošić zelo močno zaupanje tako, da imata dostop

do skrite prepovedane droge kokain samo onadva, katera je skrita v okolici

Ljubljane, in sicer na neznani kmetiji.

Ko se Bochl in Tošić dogovorita o nakupu droge, mora Bochl vedno plačati drogo

v naprej, nato pa mu jo eden od zaupnih kolegov pripelje na dom. Bochl nato na

domu zmeša drogo na 20 % vsebnosti kokaina in kilogram proda po 22.000,00

EUR. Na ta način je kokain prodajal tudi Vukovcu.“

37. Za tem sledijo navedbe policista, da so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je oseba

Lale tesni sodelavec Dragana Tošića, ter navedbe o identifikaciji Anesa Selmana,

Alojza Dobrotinška (Lale)ter Bochl Andreja.

38. Pri presoji kršitve pravice zoper samoobtožbo je treba upoštevati naslednja

dejstva:

–Uradni zaznamek je kriminalist Bartol označil kot uradni zaznamek o

zbiranju obvestil (gre za razgovore policistov z osebami, ki bi lahko bile v

postopku zaslišane kot priče, ne pa kot uradni zaznamek o izjavi osumljenca).

–Hišno preiskavo so opravljali ljubljanski kriminalisti, med njimi Aleš Bartol,

ki je sicer sodeloval tudi v predkazenskem postopku v zadevi zoper Tošića in

ostale, in to po zaprosilu Okrožnega sodišča v Novi Gorici, kjer je tekel

postopek povsem neodvisno od obravnavanega zoper Gregorja Vukovca

zaradi istovrstnega kaznivega dejanja. Očitki zoper njega niso bili v nobeni

povezavi z očitki zoper obravnavane obtožence v tej zadevi. Preiskavo so torej

na podlagi pisne odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici, očitno zaradi

ekonomičnosti, izvajali ljubljanski kriminalisti, saj se nahaja prostor, kjer so

opravljali hišno preiskavo, na ljubljanskem območju.

– Uradni zaznamek je bil vložen samo v obravnavani kazenski spis, v spis v

postopku, ki je tekel zoper Vukovca so bili posredovani zgolj izsledki

opravljene hišne preiskave.

– V zvezi z opravljanjem hišne preiskave sta bila zaslišana kriminalista Aleš

Bartol in Boštjan Žitnik. Kriminalist Bartol je pojasnil, da je med hišno

preiskavo Vukovac, ne da bi bil karkoli vprašan, pristopil k njemu (Bartolu) in

mu samoiniciativno začel pripovedovati to, kar je vsebina uradnega

zaznamka. Sodišče je ocenilo, da si je s tem Vukovac očitno želel olajšati svoj

položaj v predkazenskem postopku. Vukovac je zanikal kakršnokoli

komunikacijo s kriminalistom, vendar je sodišče verjelo Bartolu. Boštjan

Žitnik, ki je pri hišni preiskavi opravljal delo kriminalističnega tehnika, ni

zaznal nikakršnih posebnosti. Osredotočen je bil na svoje delo.

– Nižji sodišči sta presodili, da je Vukovac samoiniciativno izjavil, kar je

zapisano v uradnem zaznamku. Ker tudi ni bil osumljenec v tej kazenski

zadevi, uradni zaznamek z njegovo izjavo ni nedovoljen dokaz.

39. Menim, da je presoja obeh sodišč v zvezi z navedenim uradnim zaznamkom

pravilna, da torej v konkretnem primeru ne gre za kršitev privilegija zoper

samoobtožbo. Privilegij zoper samoobtožbo sicer nesporno velja tudi zunaj sodne

dvorane. Njegov namen je varovati osebe v položajih, v katerih je njihova

svoboda omejena, pred možnostjo, da bi bile prisiljene same sebe obtoževati.

Zasliševanje osumljencev ali obtožencev brez pravnih varovalk vsebuje neločljive

prisiljujoče pritiske, ki učinkujejo tako, da uničujejo voljo posameznika in ga

prisilijo da govori, ko tega prostovoljno sicer ne bi storil. Če želimo te pritiske

izničiti in zagotoviti možnost polnega izvrševanja privilegija zoper samoobtožbo,

moramo zagotoviti, da bo obtoženi ustrezno in učinkovito opozorjen na svoje

pravice, njihovo izvrševanje pa mora biti v celoti spoštovano.16 Vendar pa »nihče

od policistov ne zahteva, da ustavijo osebo, ki sama prostovoljno pride in želi

izpovedovati, saj prostovoljnih izjav katerekoli vrste peti amandma ne

prepoveduje«.17

40. Privilegij zoper samoobtožbo se že po naravi stvari ne nanaša na izjave, ki ne

obremenjujejo izjavitelja, temveč kogarkoli drugega; z drugimi besedami,

samoobtožba drugega je oksimoron, logični nesmisel. Prav tako se privilegij

zoper samoobtožbo ne nanaša na prostovoljne, samoiniciativne izjave. Vsakdo, ki nastopa v svojem imenu, to stori prostovoljno in zato v takem kontekstu dane

prostovoljne izjave (brez prisile ali pretvez) niso zajete s pravico zoper

samoobtožbo.18 Bistveno je, da ima obtoženec prosto izbiro priznati, zanikati, ali

odkloniti izjavo.19 Cilj privilegija zoper samoobtožbo je obdolžencu zagotoviti

varstvo pred neprimerno (improper) prisilo oblastnih organov ter s tem varstvo

pred sodnimi zmotami.20 Privilegij zoper samoobtožbo je zato prvenstveno

utemeljen na spoštovanju volje obtožene osebe, da molči ter predpostavlja, da

tožilstvo v kazenskih zadevah dokazuje obtožbe brez pomoči dokazov, ki bi bili

pridobljeni z metodami prisile ali pritiskov na obtoženčevo voljo.21 Pri oceni, ali

je bilo poseženo v samo bistvo tega privilegija, je treba preizkusiti naravo in

stopnjo prisile, obstoj kakršnihkoli upoštevnih varovalk v postopku in uporabo s

tem pridobljenega dokaznega materiala.22

41. V konkretni kazenski zadevi je pravnomočno ugotovljeno, da je Vukovac

samoiniciativno pristopil h kriminalistu Bartolu in mu vse, kar je navedeno v tč.

39 tega mnenja, prostovoljno povedal. Takšna presoja je tudi logična in

razumljiva ter v skladu s prej navedenimi izhodiščnimi premisami presoje. Po

zaprosilu Okrožnega sodišča v Novi Gorici so namreč kriminalisti opravljali le

eno samo preiskovalno dejanje in niso imeli pooblastil za opravo še kakih drugih

preiskovalnih dejanj. Tudi ne za opravo razgovora z osumljencem, za kar končno

niti niso imeli možnosti. Razen z odredbo o hišni preiskavi, namreč niso

razpolagali z nobenim drugim gradivom.23 Poleg tega Bartol ni imel prav

nobenega interesa razčiščevati okoliščine kaznivega dejanja, ki naj bi bremenilo

Vukovca in, kot je bilo že pojasnjeno, sploh ni imel gradiva, da bi mu lahko

karkoli predočal, kaj šele ga k čemerkoli napeljeval ali iz njega s pomočjo kakih

pretvez izvabljal. Vsekakor pa so ga zanimala dejstva in okoliščine v zvezi z

obravnavanim kaznivim dejanjem, ki mu jih je samoiniciativno povedal Vukovac.

Opisovanje teh dejstev predstavlja tudi 90 % besedila uradnega zaznamka, če

odštejemo objektivne podatke o količini zasežene droge.

42. Da je prostovoljna izjava policiji, ki ni podana na pobudo ali zahtevo organov

odkrivanja, dovoljen dokaz, je Vrhovno sodišče presodilo že večkrat. Tako je v

zadevi IV Ips47/2009 poudarilo, da informacija, s katero je T.P. seznanila

policijo, ni bila rezultat predhodne policijske aktivnosti v smeri odkrivanja

storilca prekrška. Prav tako pa policistovega ravnanja ni mogoče šteti kot izvajanje policijskega pritiska. Vrhovno sodišče je zato ocenilo policistovo

ravnanje kot zbiranje obvestil po drugem odstavku 148. člena ZKP (točka 7

sodbe). Enako je Vrhovno sodišče presodilo tudi v zadevi I Ips 50818/2014 in

navedlo, da neformalnega pogovora med osumljencem in policistom, ki ni del

policijskega preiskovanja kaznivega dejanja, ni mogoče šteti kot uradno dejanje

policije. Kot bistveno je poudarilo, da navedeno velja, čeprav je bil o tem

pogovoru kasneje sestavljen uradni zaznamek (točka 18 sodbe). V zadevi

I Ips 51717/2014 pa je jedro odločitve v presoji, da je bistvo privilegija zoper

samoobtožbo v ohranitvi njegove procesne subjektivitete in s tem v poštenem

postopku. Ni pa privilegij zoper samoobtožbo varstvo obdolženca pred

obremenilnimi izjavami tretjih oseb, čeprav je izjavitelj vsaj posredno obremenil

še samega sebe. Za drugačno razlago v besedilu četrte alineje 29 člena Ustave ni

podlage, saj bi to preseglo namen ustavno-procesne garancije, ki posamezniku

omogoča, da ne postane vir obremenilnih dokazov zoper sebe.

43. Glede na ugotovitev nižjih sodišč, da je šlo za samoiniciativno izjavo Vukovca

dano kriminalistu, ki je opravljal hišno preiskavo in ob upoštevanju prakse

Vrhovnega sodišča, ni jasno, ali je večina od sodne prakse odstopila, ali pa

policistu Bartolu, enako kot pred tem Zepiču, ne verjame.

44. Glede na vse povedano se odločno ograjujem od večinske odločitve. Trdno sem

prepričana, da je bila telefonska številka Dragana Tošića zakonito pridobljena,

ter da tudi uradni zaznamek z dne 16. 3. 2009 ni nezakonit dokaz. Zato sem

glasovala za zavrnitev zahtev za varstvo zakonitosti.

Vrhovna sodnica svetnica:

Barbara Zobec, l.r.

OPOMBE:

1 Pri tem ni nepomembno, da pomeni italijanska beseda »calvo« v slovenskemskem jeziku

»plešasti«.

2 Če bi si tak potek dogodkov policist izmislil, kot to ugotavlja Vrhovno sodišče v sodbi, potem bi

moral vsekakor odgovarjati za hudo kaznivo dejanje, in sicer krive izpovedbe po tretjem ali celo

četrtem odstavku 284. člena KZ-1, za kar je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let.

3 Iz Teletech, d. o. o., Maribor so dne 5. 4. 2012 (list. št. 13.244) sporočili, da na tem spletnem

portalu lahko uporabniki preverijo, pri katerem operaterju se nahaja posamezna številka, pri čemer

je bila omenjena številka prenesena v omrežje d. d., na dan 17. 1. 2007 in dne 9. 11. 2010 vrnjena

operaterju Mobitel, d. d., kot številka, ki jo uporabnik dlje časa ni uporabljal. Ne razpolaga pa ta

spletna stran s podatki o naročniku.

4 Iz uradnega zaznamka izhaja, da je vir kriminalistu že večkrat posredoval točne in koristne

informacije.

5 Glede zadnje številke gre za očitno napako, kar je predvideval tudi zagovornik, saj je razlika le v

zadnji „decimalki“.

6 V drugem odstavku 56. člena ZPol je določeno, da je policist dolžan varovati tajnost vira prijave,

sporočila oziroma pritožbe.

7 Tč. 18 sodbe.

8 Gl. sklep VS RS II Ips 142/2015 z dnen 10. 11. 2016, tč. 14.

9 To je enako, kot če bi instančno sodišče ugotovilo kršitev iz 11. točke prvega odstavka 371. člena

ZKP in obdolženca na tej podlagi oprostilo obtožbe.

10 467 U.S. 431 (1984).

11 487 U.S. 533, 539 (1988).

12 People v. Huston, 210 Cal. App. 3D 192, 221 (1989).

13 Smisel izločitve nezakonito pridobljenih dokazov je, kot je povedalo ameriško Vrhovno sodišče v

zadevi Nix, namreč prav v tem: v odvračanju policije od kršitev človekovih pravic v preiskovanih

postopkih.

K ločenemu mnenju je priložena priloga, ki jo objavlamo v celoti:

Odziv večine senata sodnikov na ločeno mnenje je takšen:



Pripombe na odklonilno ločeno mnenje vrhovne sodnice Barbare Zobec z dne 14. 12. 2021 k sodbi Vrhovnega sodišča I Ips 44415/2010 z dne 26. 11. 2021

A.

1. Odklonilno ločeno mnenje izpostavlja nekatera vprašanja, ki v predstavljeni obliki niti niso bila predmet razprave na seji senata, posledično pa tudi ne izrecno naslovljena v večinski sodbi. Zato se večina do ključnih navedb v ločenem mnenju opredeljuje v sledečih pripombah.

B-1

2. Odklonilno ločeno mnenje v bistvenem nasprotuje navedbi v tč. 18 obrazložitve večinske odločbe, tj. da slovenska policija v času osredotočenja preiskovanja na obsojenega Dragana Tošića v januarju 2009 ni imela nikakršne podlage (ne iz obvestila italijanskih varnostnih organov z dne 13. 12. 2008 niti iz katerega koli drugega vira) za sklepanje, da je prav imenovani obsojenec vpleten v delovanje mednarodne hudodelske združbe. Res bi bilo mogoče še natančneje zapisati, da policija ni imela nikakršne izkazane podlage, je pa Vrhovno sodišče ob tem izrecno navedlo, da tak zaključek izhaja iz pravnomočno ugotovljenega

dejanskega stanja. V sodbah sodišč prve in druge stopnje ni namreč nobenih razlogov v smeri ugotavljanja, ali naj bi identifikacija Dragana Tošića kot osumljenca izhajala iz obvestila milanske kvesture z dne 13. 12. 2008. Vrhovno sodišče je v tč. 42 obrazložitve natančno pojasnilo, iz katerih razlogov kot instančno sodišče ne sme nadomeščati izostalih razlogov o procesno relevantnih vprašanjih, saj bi s tem kršilo pravici obsojencev do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave ter do obrambe iz prve alineje 29. člena Ustave. V nadaljevanju tč. 18 obrazložitve je Vrhovno sodišče zapisalo, da ni bilo nikdar pojasnjeno, od kod

(slovenski) policiji sploh vzvod (motivika) za iskanje podatkov o Draganu Tošiću

po spletu oziroma od kod podlaga za (po logiki stvari predhodno) identifikacijo

slednjega kot osumljenca.

3. Odredba preiskovalne sodnice III Kpd 1/2009 z dne 5. 1. 2009 za pridobitev

prometnih podatkov na podlagi prvega odstavka 149.b člena ZKP (tudi) glede

telefonske številke 030/374-275 se na nobenem mestu ne sklicuje na prepoznavo

Dragana Tošića kot osumljenca v italijanskem predkazenskem postopku (list. št.

44-48 Pp spisa). Enako velja za predhodno pobudo SKP PU Ljubljana z dne 23.

12. 2008 (list. št. 49-53 Pp spisa). Kolikor pa ločeno mnenje izpostavlja obvestilo

milanske kvesture z dne 13. 12. 2008 (npr. list. št. 65-68 Pp spisa), ni v nasprotju

z večinsko odločitvijo (neproblematizirano) dejstvo, da se je med nadzorovanimi

telefonskimi številkami pojavila tudi številka 030/374-275. Zapisa v obvestilu, da

se je med ambientalnimi prisluhi v Italiji (med drugimi) pojavil vzdevek »Calvo«,

pa ni mogoče vrednotiti izolirano, saj je v nadaljevanju izrecno navedeno, da so

»slovenski kolegi« (italijanskim) povedali, da bi bil »Calvo« lahko Dragan Tošić

kot ena od oseb, »nadzorovanih v Sloveniji«.1 Prav na to dejstvo je večina senata

opozorila v tč. 35 obrazložitve, saj tudi iz izpovedbe italijanskega kriminalista

Luigija Rinelle jasno izhaja, da so bili slovenski preiskovalci tisti, ki so kolegom v

Italiji sporočili, da v Sloveniji teče preiskava organizacije, katere vodja je Dragan

Tošić. Zato ni res, da so bili italijanski preiskovalci tisti, ki da so »sumili Tošića«.

Ločeno mnenje kvečjemu podkrepi večinsko odločitev, saj je v obvestilu milanske

kvesture z dne 13. 12. 2008 nakazano, da naj bi slovenska policija (tudi) Dragana

Tošića »nadzorovala« (?!) celo že pred tem datumom; ustavnoskladna oziroma

zakonita podlaga za takšno ravnanje pa iz podatkov spisa sploh ne izhaja.

4. Na mestu je torej večinska odločitev, da je identifikacija Tošića kot osumljenca

plod misterioznega delovanja slovenske policije, najsi gre za docela nepojasnjeno

»nadzorovanje« omenjenega ali pa za njegovo prepoznavo v posledici poizvedb o

lastništvu oziroma imetništvu telefonske številke 051/367-390 (predlog SDT z

dne 30. 1. 2009,2 pobuda SKP PU Ljubljana z dne 28. 1. 20093), ki so se iztekle v

dopis Simobila d.d. z dne 27. 1. 2009 (npr. list. št. 82 Pp spisa), o čemer se je

Vrhovno sodišče izčrpno opredelilo. Ne iz predloga ali pobude za izdajo odredbe

preiskovalne sodnice Pp 1/2009 z dne 2. 2. 2009, tj. za pridobitev prometnih

podatkov na podlagi prvega odstavka 149.b člena ZKP (tudi) glede številke 051/

367-390 (list. št. 85-87 Pp spisa), niti iz odredbe same ni razvidna kakršna koli podlaga za (neodvisno) identifikacijo Tošića, ki bi bila izvedena med operativnim

delovanjem italijanskih varnostnih organov. Očitno je bila analitična informacija

z dne 17. 2. 2009 (list. št. 690-698 Pp spisa), ki je kot uporabnika telefonske

številke 030/374-275 (pripadajoče enemu vodilnih članov hudodelske združbe)

po primerjavi prometnih in lokacijskih podatkov identificirala Dragana Tošića,

osrednji vir4 za odreditev ter izvajanje temu sledečega prikritega preiskovalnega

ukrepa po 1. točki prvega odstavka 150. člena ZKP. Na to analitično informacijo

se sklicujeta tako predlog (list. št. 814-827 Pp spisa) kot pobuda (list. št. 828-841

Pp spisa) za uvedbo prikritega ukrepa, torej na operativno delovanje slovenske

policije (nepojasnjeno v oziru pridobitve številke 051/367-390), ne pa na kakšno

(neobstoječe) identificiranje Tošića v Italiji. Enako velja za obrazložitev odredbe

preiskovalne sodnice Pp 1/2009 z dne 26. 5. 2009 (list. št. 922-935 Pp spisa).

5. Glede navedb v tč. 8 odklonilnega ločenega mnenja, ki se nanašajo na telefonsko

številko 030/374-275, shranjeno pod imenom »Risanka« v mobilnem telefonu

Jakoba Remškarja, je večina v tč. 33 sodbe pojasnila, da okoliščina, da je Risanka

vzdevek Dragana Tošića, v kritičnem času še ni bila znana. Kasnejša ugotovitev,

da je temu tako, pa nima pomena ob upoštevanju tako doktrinarno kot

precedenčno sprejetega kriterija predhodnosti oziroma antecedenčnosti

dokaznih standardov, tj. ki mora biti izpolnjen pred vsakršnim poseganjem v

ustavno zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine. Nadalje ni

Vrhovno sodišče v večinski sodbi na nobenem mestu problematiziralo razlogov

za sum, da je uporabnik številke 030/374-275 visoko pozicioniran član

hudodelske združbe; kot neustavno je prepoznalo pridobivanje podatka o številki

051/367-390 ter sledečo analitično primerjavo s številko 030/374-275, pri čemer

gre za ločeni kategoriji presoje.

6. Za sprejeto odločitev večine so nepomembne navedbe v tč. 24 ločenega mnenja,

da je kriminalistu Zepiču pomembne podatke o telefonskih številkah pripadnikov

hudodelske združbe posredoval tudi anonimni vir; med drugim, da naj bi Tošić

uporabljal številko »051/367-391« (prav: 051/367-390). Že v ločenem mnenju je

navedeno, da je bil uradni zaznamek o razgovoru kriminalista z virom napisan po

izdaji spornih odredb, tj. šele 29. 6. 2009 (list. št. 1134 Pp spisa), kar pomeni, da

bi bila retroaktivna uporaba vsebine tega uradnega zaznamka (ne glede na druge

relevantne okoliščine z vidika ekskluzijske izjeme neizogibnega odkritja, ki jih je

večina izpostavila v tč. 43 razlogov sodbe, tj. s sklicevanjem na dopis SDT R

Srbije, prejet najkasneje dne 22. 6. 2009) ponovno neskladna s kriterijem

predhodnosti (antecedenčnosti) dokaznih standardov.

7. Vrhovno sodišče je zlasti v tč. 18 večinske sodbe pojasnilo, da ugotavljanje izvora

podatka o telefonski številki 051/367-390 presega dokazno oceno izpovedovanja

priče Urbana Zepiča, saj posega v sfero že izhodiščno nerazumnih in nelogičnih

pravnih naziranj sodišč nižjih stopenj. Zato glede razgrinjanja dokazne ocene v ločenem mnenju večina pripominja le, da ugotovitev obstoja absolutne bistvene

kršitve določb kazenskega postopka po 8. točki prvega odstavka 371. člena ZKP v

zvezi s procesnim dejanskim stanjem ne izključi (domnevno protislovne) hkratne

ugotovitve obstoja tudi kršitve po 11. točki prvega odstavka 371. člena ZKP v zvezi

z relevantnimi procesnimi dejstvi. Na dlani je namreč (kot je bilo pojasnjeno v tč.

17 sodbe), da je sodišče prve stopnje skušalo utemeljiti zaključek o neoporečni

pridobitvi podatka o telefonski številki 051/367-390 s tako neprepričljivimi ter

nekonsistentnimi razlogi, da je pri tem zapadlo v več notranjih argumentativnih

nasprotij o odločilnem dejstvu.

8. Navedbe v tč. 34 ločenega mnenja, tj. da bi slovenska policija do ugotovitve, da je

Tošić med vodilnimi člani združbe, lahko prišla (po logiki izjeme neizogibnega

odkritja) na podlagi analitične informacije zgolj za številko 030/374-275 (gibanje

številke pri baznih postajah, ki pokrivata Tošićevo prebivališče oziroma lokal), so

najprej presplošne, saj se na teh lokacijah v Ljubljani giblje nepregledno mnoštvo

ljudi, predvsem pa v smeri takšnega sklepanja, kot je že bilo opozorjeno, sodišči

nižjih stopenj v izpodbijani pravnomočni sodbi nista podali nobenih razlogov.

B-2

9. Polemiziranje ločenega mnenja o naravi uradnega zaznamka o zbranih obvestilih

od Gregorja Vukovca med hišno preiskavo dne 16. 3. 2009 nasprotuje

ugotovitvam sodišča druge stopnje, da je bil Vukovac v času podajanja izjave

kriminalistu Alešu Bartolu nedvomno osumljenec, saj v nasprotnem primeru pri

njem ne bi bilo moč zakonito opraviti hišne preiskave.5 Kako je kriminalist Bartol

poimenoval izdelek, v katerem je povzel vsebino izjave osumljenca, ni ključno.

Pomembna je vsebina izjave oziroma okoliščine, v katerih je bila podana. Vsak

policist, ne glede na to, ali izvaja hišno preiskavo zaradi ekonomičnosti ali

katerih drugih razlogov, je dolžan poučiti osumljenca po četrtem odstavku 148.

člena ZKP, preden začne osumljenec podajati izjavo, tj. najkasneje takrat, ko je iz

izjave slednjega (najsi je do policista pristopil samoiniciativno ali ne) razvidno,

da gre za vsebino, ki je samoobtožujoča. Tega kriminalist Bartol ni storil, zaradi

česar je že pritožbeno sodišče zaključilo, da je bil prekršen privilegij zoper

samoobtožbo kot pravno jamstvo iz četrte alineje 29. člena Ustave. Gre za

pravnomočno ugotovitev, nesprejeto v ločenem mnenju.

10. V zvezi s sklicevanjem ločenega mnenja na izbrano judikaturo Vrhovnega sodišča

je pripomniti, da so glede Gregorja Vukovca obstajali (najmanj) utemeljeni

razlogi za sum, da je izvršil kaznivo dejanje (zaradi katerega se je izvajala hišna

preiskava in o katerem se je Vukovac izjavil policistu ter mimogrede obremenil še

Dragana Tošića), zato ni dvoma, da bi moral biti opozorjen na privilegij zoper

samoobtožbo. Nadalje v kontekstu Vukovčeve izjave ni šlo za neformalni pogovor med policistom in osumljencem, ki ne bi bil del policijskega preiskovanja

kaznivega dejanja, kar hišna preiskava kot preiskovalno dejanje par excellence

gotovo je. Hkrati ni sprejemljivo minimiziranje vloge kriminalista, ki opravlja

hišno preiskavo, kot nekoga, ki je izključno sledil zaprosilu Okrožnega sodišča v

Novi Gorici, čeprav že ločeno mnenje priznava, da so Bartola vsekakor zanimala

dejstva ter okoliščine v zvezi z obravnavanim kaznivim dejanjem.6 Aludiranje, da

naj večina ne bi verjela izpovedbi priče Aleša Bartola, je brez temeljev v večinski

sodbi; v tej smeri sodba nima razlogov. Je pa Vrhovno sodišče ob pregledu

geneze področne judikature (tč. 27 obrazložitve) izpostavilo širše ustavnopravne

vidike privilegija zoper samoobtožbo, ki jih je apliciralo pri sledeči odločitvi.

11. Bistvo večinske presoje je bil odgovor na vprašanje, ali kršitev privilegija zoper

samoobtožbo osebe, ki ni procesirana v pričujočem kazenskem postopku,

narekuje izločitev dokaznega vira (uradnega zaznamka, obremenjujočega za

tretjo osebo, ki pa je obtožena v tem postopku) tudi v tej kazenski zadevi.

Vrhovno sodišče je po opredelitvi do obstoječe sodne prakse in doktrinarnih

dognanj presodilo pritrdilno (tč. 29 obrazložitve) ter zavrnilo golo

»formalistično« ločevanje med kazenskimi postopki. Poudarilo je, da je odločilno

vrednotenje konkretnih okoliščin vsakega posameznega primera, zlasti pa ocena

vsebinske prepletenosti samoobtoževanja v razmerju do obtoževanja drugih.

Ratio decidendi večinske odločitve torej ni v pretresanju samoiniciativnosti

Vukovčeve izjave, toliko manj v vzpostavljanju oksimorona »samoobtožbe

drugih«. Bistvena je namreč presoja v optiki četrtega odstavka 15. člena Ustave,

ki v danem stanju stvari ne dovoljuje uporabe podatkov, pridobljenih s kršitvijo

ustavnega jamstva, z argumentacijo, da ti (obremenilni) izsledki pač niso bili

uporabljeni v postopku zoper Vukovca, temveč »le« v pričujočem

(pred)kazenskem postopku.

C

12. Večina članov senata se je opredelila do ključnih navedb v odklonilnem ločenem

mnenju. Pripombe niso bile podane na tiste izseke ločenega mnenja, ki pomenijo

nestrinjanje z večinsko odločitvijo, vendar ne zahtevajo dodatnega

argumentiranja, ki ne bi v zadostni meri izhajalo že iz sodbe Vrhovnega sodišča.

Ljubljana, 17. december 2021

Predsednik senata:

Branko Masleša, l.r.

OPOMBE:

1 Že sodišče prve stopnje (tč. 235 obrazložitve prvostopenjske sodbe) je navedlo, da je imel vzdevek

»Calvo« (»Plešasti«, tudi »Čelavi«) Vitomir Bajić – Baja, ki je bil v Italiji nadrejen Bošku Nediću

(tč. 197 obrazložitve), torej tistemu Nediću, ki je dne 27. 11. 2008 kontaktiral oziroma skušal

kontaktirati slovensko telefonsko številko 030/374-275. Dokazna ocena prvega sodišča, da sta

imeli vzdevek »Calvo« ali »Čelavi« vsaj dve osebi, med drugim tudi obsojeni Dragan Tošić, pa

pomeni ex post facto sklepanje, ki ne more retroaktivno utemeljiti zatrjevane identifikacije

Dragana Tošića kot »Calva« že v kritičnem momentu.

2 List. št. 77-79 Pp spisa.

3 List. št. 80-81 Pp spisa.

4 Poleg vsebine uradnega zaznamka o zbranih obvestilih od Gregorja Vukovca z dne 16. 3. 2009.

5 Preiskava stanovanja ali drugih prostorov se sme opraviti, če so podani utemeljeni razlogi za sum,

da je določena oseba storila kaznivo dejanje (prvi odstavek 214. člena ZKP).

6 Prav tako izpostavljene sodbe VS RS I Ips 51717/2014 z dne 14. 9. 2017 večina ni prezrla (tč. 26

sodbe).