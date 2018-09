Začetek tedna bo deževen in hladen, september bo nestanoviten

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po deževnem in hladnem vikendu se padavine še vedno nadaljujejo. Plohe in nevihte bodo ta teden pogoste, vztrajale pa bodo do srede, ko bo na nebu nastopilo več jasnine, z njo pa tudi višje temperature.