Pripravite dolge rokave: konec tedna bo hladen in deževen

Po sončnem začetku tedna nam bo vikend zopet prinesel padavine in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo padle na okoli 20 stopinj Celzija, dež pa bo s hladno fronto zajel vso državo.

Danes bo sprva sončno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč, najvišje dnevne temperature pa bodo merile od 24 do 30 stopinj Celzija, poročajo na Agenciji za okolje (Arso).

Konec tedna bo hladnejši tudi na Primorskem

Petek bo v zahodni Sloveniji sprva delno jasen, po drugih predelih bo oblačno. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, ki se bodo proti večeru razširile.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija, kakšno stopinjo več bodo namerili le na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo narasle do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Do sobote zjutraj se bodo padavine in nevihte razširile nad vso Slovenijo, nadaljevale pa se bodo tudi v nedeljo.