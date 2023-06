Začetek dobrodelne akcije Poštar Pavli polni šolske torbe

Oglasno sporočilo

Pošta Slovenije že enajsto leto zapored z akcijo Poštar Pavli polni šolske torbe pomaga Zvezi prijateljev mladine Slovenije. V dobrodelni akciji zbira denar za nakup delovnih zvezkov oziroma šolskih potrebščin in materialne prispevke v obliki zvezkov, barvic, svinčnikov ter drugih šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin. Samo v zadnjih treh letih je Pošta Slovenije v dobrodelni akciji zbrala več kot 109.500 kosov šolskih potrebščin in več kot 32.700 evrov finančne pomoči.

Foto: Pošta Slovenije

Akcija zbiranja šolskih potrebščin se bo končala 4. avgusta 2023, tako da bo zbrane šolske potrebščine Zveza prijateljev mladine Slovenije razdelila otrokom do začetka novega šolskega leta.

Finančno pomoč pa lahko posamezniki od 5. junija do 9. oktobra 2023 prispevajo z nakazili na TRR SI56 0400 1004 9903 191, sklic SI12 1724511900002, namen: Poštar Pavli polni šolske torbe, ali s pošiljanjem SMS na telefonsko številko 1919: s ključno besedo SOLA prispevajo 1 evro, s ključno besedo SOLA5 pa 5 evrov.

Generalni direktor Pošte Slovenije Marko Cegnar je ob začetku akcije poudaril: "Zelo smo veseli, da pozitiven odnos do zbiranja šolskih potrebščin in sredstev za otroke iz socialno šibkejših družin ostaja na podobni ravni vsa ta leta, odkar smo začeli to dobrodelno akcijo. Tudi letos se bomo v Pošti Slovenije potrudili, da bo otrokom in njihovim družinam, ki si nakup potrebščin težje privoščijo, začetek šolskega leta vsaj malo lažji. Akcija Poštar Pavli polni šolske torbe ima posebno mesto tudi med našimi zaposlenimi, na kar smo še posebej ponosni. In obljubljamo, da bomo pomagali še naprej."

"Pošti Slovenije se iskreno zahvaljujemo za pobudo in izvedbo dobrodelne akcije Poštar Pavli polni šolske torbe, ki teče že enajsto leto zapored. Zelo smo veseli, da tako pomembna akcija traja že toliko let, in želimo si, da bi akcija trajala še vrsto let. Zahvaljujemo se tudi vsem zaposlenim v Pošti Slovenije, ki so vključeni v dobrodelno akcijo, in vsem, ki boste donirali in s tem soustvarjali lepe začetke prvih šolskih dni naših otrok," je ob začetku akcije poudarila Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije.

