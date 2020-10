Začenja se brezplačno cepljenje proti gripi

Na cepljenje lahko pridejo le zdrave osebe, ki v zadnjih 14 dneh niso imele znakov respiratorne okužbe, prav tako pa okužbe niso imele osebe, s katerimi živijo v istem gospodinjstvu. Obvezna je uporaba kirurške maske ter razkuževanje rok ob vstopu v prostore območne enote NIJZ.

Letos za cepljenje vlada izjemno veliko zanimanje

Kot so za STA pojasnili na NIJZ, letos za cepljenje proti gripi vlada izjemno veliko zanimanje in imajo zapolnjenih že veliko terminov. Prebivalstvo pozivajo, naj na cepilna mesta ne prihajajo, če nimajo dogovorjenega termina za cepljenje, da se tako prepreči možnost širjenja okužbe z novim koronavirusom. Naročiti se je mogoče po telefonu ali elektronski pošti, osebno naročanje v ambulanti pa ni mogoče.

Zdravstvena stroka poziva, da se pred gripo zaščiti čim več ljudi. Še posebej pa to velja za skupine, pri katerih gripa lahko poteka težje ali z zapleti. Cepljenje proti gripi je, kot navaja NIJZ, priporočljivo zlasti za kronične bolnike, starejše od 65 let, nosečnice, majhne otroke, stare od šest do 23 mesecev, ter osebe z izjemno povečano telesno težo.

Za te osebe stroške cepljenja proti gripi v sezoni 2020/2021 v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Peti protikoronski paket, ki so ga poslanci potrdili pretekli četrtek, pa možnosti brezplačnega cepljenja proti sezonski gripi ponuja tudi vsem preostalim, vključenim v zdravstveno zavarovanje. Ti stroški cepljenja bodo kriti iz državnega proračuna.

V začetku leta, ko so naročali cepivo, so kljub slabšemu interesu iz prejšnjih let naročili bistveno več odmerkov cepiva proti gripi kot prejšnja leta, in sicer 270 tisoč odmerkov. Gre za enako cepivo kot v pretekli sezoni – štirivalentno cepivo francoskega proizvajalca, še navaja STA.