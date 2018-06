Za obdolženega dvojnega umora bodo predlagali psihiatrično zdravljenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavna obravnava v sojenju 36-letnemu Kraševcu, ki je obdolžen dvojnega umora marca lani, bo 14. junija. Na njej pa tožilstvo zanj ne bo predstavilo obtožbe, ampak predlagalo, naj mu sodišče izreče varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, poročajo današnje Delo in Slovenske novice.

"Glede na zadnje prejeto izvedensko mnenje smo prvotno vloženo obtožbo spremenili v predlog za izrek varnostnega ukrepa," je za časnika pojasnila vodja koprskega tožilstva Barbara Milič Rožman.

Zagovornik 36-letnika Gorazd Gabrič je namreč predlagal postavitev tričlanske komisije za izvedenska mnenja. Ta bi se po njegovem mnenju morala opredeliti že do temeljnega vprašanja, ali se je obdolženi sploh sposoben izreči o krivdi. Za postavitev komisije se je sodnica odločila po januarskem naroku. Kot navajata časnika, pa je komisija za izvedenska mnenja ljubljanske medicinske fakultete zdaj očitno ugotovila, da je bil neprišteven.

Če mu bodo izrekli varnostni ukrep, bodo smeli tega na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo izvajati največ pet let. Obdobje hospitalizacije v socialno-varstvenem zavodu mu sicer lahko podaljšajo, vendar le na podlagi zakona o duševnem zdravju, če bodo za to obstajali zdravstveni razlogi, še navajata časnika.

Dvojni umor se je v vasi Lukovec pri Štanjelu zgodil 20. marca, ko je tedaj 35-letnik z uporabo hladnega orožja oz. orodja umoril 31-letnega brata in 80-letno babico, trupli pa nato obglavil in glavi sežgal v peči. Policijo je nato poklical sam in ob prihodu policistov dejanje tudi priznal.