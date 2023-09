Ljubiteljem tobačnih izdelkov bi nevladniki to omejili

Na ministrstvu za zdravje so konec februarja pripravili predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ta bi med drugim prepovedala arome v elektronskih cigaretah ter kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.

Na ministrstvu za zdravje so konec februarja pripravili predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ta bi med drugim prepovedala arome v elektronskih cigaretah ter kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Foto: Getty Images

Arome so lahko ob vdihavanju nevarne in tako posebej škodljive za zdravje, tobačne izdelke pa delajo privlačnejše mladim, so opozorili.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Društvo za zdravje srca in ožilja, Inštitut Utrip, mreža Preventivna platforma, Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Inštitut za zdravje in okolje in Mednarodna zveza za zdravje mladih pozivajo pristojna ministrstva k tehtnemu premisleku pri usklajevanju zakona.

Za družbo brez tobaka

Pred pol leta so nevladne organizacije namreč ocenile, da bi zakonodaja potrebovala strožje člene, če naj se doseže cilj družbe brez tobaka do leta 2040. V njej pogrešajo stvari, kot so javni prostori, kjer je prepovedano kajenje, igrišča, športni parki in bazeni, ter prepoved kajenja pred javnimi ustanovami, kot so knjižnice in zdravstveni domovi. Nekatere države so to že uvedle, denimo Španija z določenimi plažami kot prostori brez kajenja, je za STA povedala Manca Kozlovič iz Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, še piše STA.

Porast uporabe novih tobačnih izdelkov skrb vzbujajoča

Ob tem nevladne organizacije v zadnjih dveh letih opažajo naraščanje zaskrbljenosti različnih družbenih skupin zaradi povečane uporabe novih tobačnih izdelkov. Pred njimi svarijo zdravstvena stroka, skupnost staršev, pedagoški delavci, nevladne organizacije in mladi, so zapisali v skupnem sporočilu za javnost.

Ocenjujejo, da je 12. člen predlaganega zakona, ki prepoveduje arome, dobro zapisan. Kljub temu zakonodajalca pozivajo, naj ga sprejme v celoti in naj ne zmanjšuje stopnje prepovedi arom, je dodala Kozlovičeva.

Slovenija se glede tega zgleduje po Nizozemski, ki prepoveduje vse arome, razen tobačnih. Podobne prepovedi so med letoma 2016 in 2020 uvedle še številne druge evropske države, so spomnili. Prepoved pa načrtujejo tudi na Švedskem, v Španiji, Latviji in na Slovaškem.

Podatki iz leta 2021 namreč kažejo, da je v zadnjih 30 dneh elektronske cigarete uporabljal odstotek odraslih, medtem ko delež pri dijakih drugih letnikov znaša 11 odstotkov. Osnovne šole so uporabo elektronskih cigaret zaznale tudi pri otrocih v 4. ali 5. razredu, trdijo.

Klasične cigarete imajo zaradi svojega vonja ali okusa v družbi negativno podobo, novi tobačni izdelki, med njimi elektronske cigarete različnih oblik, pa z vnosom različnih arom to podobo olepšajo. Prav temu nevladne organizacije pripisujejo večjo pogostost uporabe arom med mladimi kot odraslimi. Otroci in mladostniki so po njihovih navedbah še v fazi razvoja, zato so bolj nagnjeni k hitri zasvojenosti in so zaradi manjšega števila življenjskih izkušenj tudi tarča tobačne industrije, ki si želi zgolj dobička.