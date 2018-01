Za las so se izognili tragediji #video

Na lokalni cesti od Maribora proti Dravogradu skozi Selnico ob Dravi danes dopoldan ni dosti manjkalo do nove tragedije na naših cestah. S ceste je odneslo dvonadstropni avtobus s 40 potniki. Neuradno se je avtobus na ozki in ovinkasti cesti izogibal vozilu, ki je peljalo iz nasprotne smeri. Pri tem je 45-letni voznik zadel bankino in končal v cestnem jarku. Šlo je za centimetre. Če jih ne bi ustavila ograja, bi se avtobus, poln potnikov, zagotovo prevrnil.