Za kmete jim ni mar, pomembno je, da cveti turizem #video

Letošnji maj je bil najhladnejši, odkar živimo v samostojni Sloveniji. V zadnjih 28 letih nas v mesecu ljubezni še nikoli ni tako zeblo. Namesto povprečja med 18 in 19 stopinjami Celzija smo imeli dve ali tri stopinje manj. Kmetje upajo, da bo prizaneslo vsaj čebelam in pridelkom. Koruza je že zdavnaj posejana, a njiva je popolnoma pod vodo.

Dnevi brez dežja in nalivov so bili v letošnjem maju izredno redki. V negotovo nebo so se najbolj ozirali kmetje. Zaradi nizkih temperatur in preobilnih padavin bodo tisti, ki so že posadili koruzo in druge pridelke, ostali brez vsega.

Eden izmed njih je Ivan Jurečič, ki mu je voda na Ljubljanskem barju večkrat popolnoma zalila njive in travnike. "Za seme koruze in gnojilo sem dal tisoč evrov, ki pa jih v nekaj dneh ne bo več. Vse bo zgnilo, to je žalostno," je potarnal Jurečič.

Sosedom je poleg pridelkov poplavilo tudi hiše. Sam se je znašel že pred leti, ko je zgradil nasip. Le s tem lahko prepreči, da mu voda ne poplavi vse kmetije.

Za kmete jim ni mar, bolj pomemben je turizem

Za poplave krivi predvsem zapornice na Ljubljanici. "Nobenega ne zanima, če nam poplavi koruzo. Pomembno je, da ladjice lahko plujejo po Ljubljanici in da v Ljubljani cveti turizem. To je zdaj bolj aktualna zadeva kakor pa kmetje, ki nam večkrat letno voda pobere vse," je bil kritičen Jurečič.

Že vse življenje se ukvarja tudi s čebelarstvom, a letošnja letina medu bo izjemno slaba. "Hoja še ni nič prijela, tudi slabo kaže, da bo kaj, smreka tudi ne. Zdaj računamo na kostanjev med," je optimističen. Kaj nam bo prineslo poletje, za zdaj še ne ve nihče, a kmetje upajo, da bo prizaneslo čebelam in pridelkom.