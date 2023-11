Za gasilca, ki ga pozna vsa Slovenija zbirali denar, ta ni prejel še niti centa

V poplavah, ki so v začetku avgusta prizadele veliko večino naše države, je Slovenija spoznala junaškega gasilca Sandija Zajca, ki je medtem, ko mu je voda poplavljala družinsko hišo in jo tudi v celoti uničila, skupaj s svojimi kolegi gasilci reševal malčke iz poplavljenjega vrtca v Mengšu. Slovenci so za Zajca zbirali donacije, ki so bile nakazane na račun prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Mengeš, a do danes denarja Zajc sploh še ni prejel. Obrnil se je na obrambnega ministra Marjana Šarca, ki je na družbenem omrežju delil njegovo zgodbo.

"Pred dnevi se je Sandi Zajc obrnil name precej obupan, da PGD Mengeš denarja še do danes ni nakazalo, niti se ne ve, kdaj ga bo, če ga bo. Še več, nekaj naj bi ga celo obdržalo društvo. Prihaja tudi do takšnih in drugačnih trenj," je na družbenem omrežju Facebook zapisal obrambni minister Marjan Šarec in dodal, da ne pozna notranjega delovanja društva, niti nima pristojnosti na tem področju.

Dobre tri mesece po poplavah denarja še ni prejel

"Bi pa bilo pošteno, da denar, ki je na računu namenjen Sandiju, pri njem tudi najde mesto. Že zaradi ljudi, ki so darovali v dobri veri. Konec leta se bliža, zato je treba pohiteti," je zapisal minister Šarec in dodal, da se žal v vsaki organizaciji najdejo ljudje, ki ne delujejo v skladu s poslanstvom.

Minister Šarec je ob tem še zapisal, da ker je akcija stekla hitro, so šele pozneje ugotovili, da bi moral Zajc plačati dohodnino od nakazanega denarja. A kot je znano, je še spomnil Šarec, je vlada za vse take primere spremenila zakonodajo in začasno odpravila ta člen. Kdor bo dobil denar nakazan do 31. decembra 2023, mu tako dohodnine ne bo treba plačati. "To velja tudi za Sandija," je še zapisal.

Za portal N1 je gasilec Sandi Zajc potrdil, da denarja od donacij dobre tri mesece po poplavah še ni prejel. Pojavilo naj bi se celo anonimno sporočilo, v katerem je zapisano, kako naj bi "Sandi Zajc nategnil Slovenijo".

Odhitel je reševat življenja, sam ostal brez vsega

Ko so avgusta Slovenija prizadele katastrofalne poplave je bil med gasilci, ki so reševali življenja in premoženje ljudi tudi Sandi Zajc, ki si ga je Slovenija zapomnila po junaškem reševanju 22 otrok iz poplavljenega vrtca v Mengšu.

"Ob pozivu nisem bil doma, ko pa sem prišel do Mengša, sem takoj odšel do gasilskega doma, ki je že bil pod vodo," je takrat po poročanju 24ur.com pripovedoval Zajc. Med intervencijo je dobil fotografije svojega doma, ki ga je v tem času preplavila voda. Domačim je naročil, naj se umaknejo na varno v višje nadstropje in poskrbijo za lastno varnost, sam pa odhitel reševat druga življenja.

Njegov dom, v katerem živi z ženo in osnovnošolskima otrokoma, je bil ob poplavah povsem uničen in poln blata: "Vse, kar smo 20 let vlagali v dom, je uničeno. Vse, kar lahko primeš, dokumenti, oblačila, elektronika. Uničene so vse slike, vsi spomini."

