Državna volilna komisija je danes potrdila še zadnje tri pravočasno vložene kandidatne liste za volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament, eno pa je zavrnila. Na volitvah bo nastopilo 11 list: NSi, Vesna, SLS, SD, Gibanje Svoboda, SDS, Levica, Resnica, skupna lista strank DeSUS in Dobra država, Zeleni Slovenije in Nič od tega.

Kot so sporočili iz DVK, predlogu liste, ki ga je v petek zvečer vložila Piratska stranka Slovenije, ni bilo priloženo zadostno število podpisov podpore volivcev, zato je DVK listo zavrnila.

V skladu z zakonom o volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski parlament lahko politična stranka vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj 1000 volivcev, Piratska stranka pa je predlagani listi priložila 903 obrazce s podpisi podpore volivcev.

DVK je tako listo zvrnila. Zoper odločbo o zavrnitvi liste kandidatov se lahko v 48 urah po prejemu odločbe vloži pritožba na vrhovno sodišče. Sodišče mora o pritožbi odločiti najpozneje v 48 urah po prejemu pritožbe, so pojasnili v DVK.

Člani DVK so danes med drugim razpravljali tudi o vsebini glasovnice oz. izpisu imen kandidatnih list na glasovnici. Po zakonu o volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski parlament glasovnica vsebuje ime, skrajšano ime ali kratico imena in znak politične stranke, kar pomeni, da morajo biti imena političnih strank na glasovnici zapisana v celoti, kot so določena v registru političnih strank, so navedli v DVK.