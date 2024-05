Zeleni Slovenije in stranka Nič od tega vložili listo kandidatov

Stranka Nič od tega je z več kot 1.100 overjenimi podpisi vložila listo kandidatov za evropske volitve. Nosilka liste je nekdanja poslanka Levice ter igralka Violeta Tomić, ki je ob vložitvi liste dejala, da si želijo preboja v evropski parlament, da bo njihova kampanja temeljila na satiri ter da bodo obstoječi politiki nastavili ogledalo. Listo kandidatk in kandidatov so vložili tudi Zeleni Slovenije, katere nosilec liste je Klemen Grošelj.

Nosilki liste na tej sledijo republiški energetski inšpektor in prostovoljec Darko Hribar, samostojna podjetnica ter založnica Tjaša Zorc Rupnik, nekdanji ljubljanski mestni svetnik in aktivist Janez Stariha. Peta je odvetnica Alenka Pečnik, ki ji sledijo še nekdanji sodelavec RTV Slovenija Gregor Janković, ekonomistka Amadeja Kugelj, nekdanji predavatelj na medicinski fakulteti Tomaž Makovec, listo pa zaključuje intelektualec Alberto Avguštinčič.

Vodilna vrednota je zdrava kmečka pamet

Tomićeva je ob vložitvi liste izpostavila, da je lista "polna strokovnjakov, ki se nikoli niso bali upreti sistemu, kadar je sistem začel delati proti ljudem", in da je vodilna vrednota, ki jo zagovarjajo zdrava kmečka pamet. Kampanja stranke Nič od tega bo temeljila na satiri, s katero se bodo po navedbah nosilke liste izogibali vsakršni politični korektnosti. Stranka ima v programu z opomnikom, da gre za humorno različico, kot eno od glavnih točk, poleg zmage na Evrosongu, denimo izpostavljeno legalizacijo korupcije.

V stranki bodo zadovoljni, če dobijo en poslanski mandat v Evropskem parlamentu. Upajo tudi, da si bodo z izvolitvijo v Evropski parlament zagotovili finančna sredstva, da se lahko pripravijo na državnozborske volitve in začnejo delati lokalne odbore.

"V primeru, da dobimo predstavnika oziroma predstavnico v Evropskem parlamentu, bomo končno lahko začeli graditi stranko za državnozborske volitve, kajti stranka Nič od tega je dobesedno nastala iz nič, na podlagi trdega dela ljudi, ki jih vidite tukaj, in še mnogih drugih," je ob vložitvi liste dejala Tomićeva in opozorila, da so s strankarskim delovanjem začeli brez finančne podpore, a z "ogromnim in pozitivnim srcem".

Izpostavila je tudi, da si preboja v Evropski parlament želijo, da bo v "Evropski uniji končno slišan glas Slovenije" in da bodo Slovenijo "končno nehali menjati s Slovaško".

Na vprašanje glede vpliva njenega nekdanjega članstva v Levici na nastop na evropskih volitvah je Tomićeva odgovorila, da nikoli ne gleda nazaj, kajti "človek, ki živi v preteklosti, nima nobene možnosti, da ima kakršnokoli prihodnost v prihodnosti".

Tomićeva je opozorila, da so jim ob začetku zbiranja podpisov zablokirali račun na družbenem omrežju Facebook in njihovo spletno stran, kar pripisuje neprilagojenosti algoritmov, ki po njenih navedbah niso prepoznali, da gre za satirično stranko.

Doslej je poleg liste Nič od tega vloženih še deset kandidatnih list, med njimi so liste vseh parlamentarnih strank (Gibanje Svoboda, SDS, NSi, SD in Levica) ter strank SLS, Vesna, Resni.ca, Dobra država in DeSUS ter Zeleni Slovenije. Kandidature je mogoče vložiti še danes do polnoči.

Zeleni Slovenije vložili listo kandidatov z upanjem na vsaj enega evropskega poslanca

Zeleni Slovenije so danes vložili listo kandidatov in kandidatk za volitve poslancev v Evropski parlament. Nosilec liste in aktualni evropski poslanec Klemen Grošelj, ki je bil sicer evidentirani kandidat Gibanja Svoboda, je ob vložitvi liste dejal, da upajo na vsaj enega poslanca in da je njihova lista "liberalna, socialna in zelena".

Kandidati so ob vložitvi liste poudarili, da se bodo zavzemali za "socialno Evropo, trajnostni razvoj ter učinkovit zeleni prehod", za spoštovanje človekovih pravic, solidarnost in da pri tem "ne bodo izključevali nikogar".

Na listi je več kandidatov, povezanih s stranko Svoboda. Poleg Grošlja, ki je soglasje za kandidaturo na listi Svobode umaknil po tistem, ko naj bi mu svet stranke določil predzadnje mesto na listi, bo kot zadnji na listi Zelenih Slovenije kandidiral direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo, ki je bil prav tako evidentiran kandidat za listo Svobode. Na osmem mestu pa je nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, ki so jo iz Svobode izključili lani jeseni. Grošlju na listi sledijo podpredsednica stranke Zelenih Slovenije Nada Pavšer, ekološki kmetovalec Bogomil Knavs, raziskovalka Vesna Lavtižar, župan Občine Markovci Milan Gabrovec, sociologinja Valerija Korošec, umetnik in aktivist Renato Volker.

Grošelj, ki je bil na evropskih volitvah leta 2019 v evropski parlament izvoljen kot kandidat Liste Marjana Šarca, deluje v skupini liberalcev Renew, kamor spada tudi Gibanje Svoboda. A po njegovih besedah ni nujno, da bo v primeru izvolitve v tej skupini tudi nadaljeval, saj se po njegovih besedah v tej skupini dogajajo spremembe, do katerih je "treba biti kritičen". Ob tem je omenil stranko ANO nekdanjega češkega premierja Andreja Babiša, ki "glasuje podobno kot italijanska skrajno desna stranka Liga".

Vodilni kandidat Zelenih: Razen barve v imenu v stranki ne prepoznavam zelene politike

Na kritiko vodilnega kandidata evropskih Zelenih Basa Eickhouta, da z "izjemo barve v njihovem imenu v stranki ne prepoznava zelene politike", se je Grošelj odzval z navedbo, da lista Zelenih Slovenije presega obstoječe ideološke delitve.

Stranko Zeleni Slovenije sicer vodi nekdanji poslanec SDS Andrej Čuš. Po Grošljevih navedbah sta se o kandidaturi dogovorila "po naključju", ko so izvedeli, da ima stranka odprt račun. Grošelj v razkoraku med Čuševo nekdanjo pripadnostjo desni stranki in sedanjo liberalno usmeritvijo stranke ne vidi težave. Ob tem je spomnil na nekatere kandidate leve sredine, ki so s "svojim glasovanjem omogočili vlado Janeza Janše".

Doslej poleg liste Zelenih Slovenije vloženih še deset kandidatnih list, med njimi so liste vseh parlamentarnih strank (Gibanje Svoboda, SDS, NSi, SD in Levica) ter strank SLS, Vesna, Resni.ca, Dobra država in DeSUS ter Nič od tega. Kandidature je mogoče vložiti še danes do polnoči.