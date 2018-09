Za 14-letnico so pobeg pred težkim vsakdanom mažoretke

Projekt Botrstvo v Sloveniji je pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje nastal leta 2010. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz družin v stiski iz vse Slovenije, ki potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja.

Projekt ima za otroke, ki so nadarjeni na športnem in glasbenem področju, poseben sklad: dejavnosti. V Sloveniji je namreč veliko talentov, ki zaradi finančnih težav ne morejo razviti svojega potenciala.

Na Siol.net od 20. 8. do 17. 9. traja dražba podpisanega reprezentančnega dresa Gorana Dragića in košarkarske žoge z njegovim podpisom. Ves izkupiček gre v dobrodelne namene, prav za nadarjene mlade, ki živijo v težkih razmerah.

Predstavljamo nekaj njihovih zgodb.

Pobeg od vsakdanjega življenja so mažoretke

Mojca je štirinajstletno dekle, ki z mamo in sestro živi v neprofitnem stanovanju.

Mama ima redko bolezen, zaradi katere je invalidsko upokojena. Mesečni prihodki družine so tako zelo skromni in ne zadoščajo za kritje vseh življenjskih stroškov.

Mojca je samostojno in družabno dekle, ki obiskuje deveti razred osnovne šole. Je tudi zelo delovna, doma poskrbi za večino gospodinjskih del, saj jih mama ni zmožna opravljati.

Rada poje, največje veselje in strast pa so zanjo treningi mažoretk. Prav mažoretke so namreč prostor, kjer se lahko umakne od vsakdana in uživa v plesu.

Foto: osebni arhiv

S pevskim zborom dosega odlične rezultate, želi si igrati kitaro

Trinajstletni Rok živi v tričlanski družini. Njihovo finančno stanje se je poslabšalo nedavno, ko je oče izgubil zaposlitev, mama pa je hudo zbolela.

Zaradi izjemno nizkih dohodkov se družina težko preživlja iz meseca v mesec, dolgovi pa se kar nabirajo. Rok obiskuje sedmi razred osnovne šole.

Je odgovoren in spoštljiv fant, ki zelo rad pomaga tako sošolcem kot tudi mlajšim učencem. Nekega dne bi rad postal učitelj ali pa zdravnik. Zelo rad poje in s pevskim zborom na tekmovanjih dosega odlične rezultate.

Trenutno je njegova največja želja igrati kitaro, česar pa mu starši zaradi težkega finančnega položaja ne zmorejo omogočiti.

Foto: osebni arhiv

Brat in sestra s statusom perspektivnega glasbenika

Dvanajstletni Jure in trinajstletna Polona sta del petčlanske družine, ki jo sestavljajo starši in trije mladoletni otroci. Zaposlen je le oče, mama pa je kljub intenzivnemu iskanju že štiri leta brez zaposlitve.

Oče s skromnim dohodkom ne zmore kriti vseh stroškov družine. Po plačilu mesečnih položni pogosto zmanjka sredstev tudi za najosnovnejše življenjske potrebščine, kar pomeni stisko za vse člane družine.

Jure obiskuje osmi razred osnovne šole in ima status mladega perspektivnega glasbenika. Igra harmoniko in redno sodeluje na državnih in mednarodnih tekmovanjih, kjer dosega lepe rezultate.

Polona igra violino in flavto ter redno sodeluje na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Čas namenja tudi prostovoljstvu, saj v domu starejšim občanom bere knjige.

Glasba jima zapolni tudi večino prostega časa, saj je Jure član harmonikarskega orkestra ter različnih komornih zasedb, Polona pa prepeva v pevskem zboru. Vse to pa so za družino stroški, ki si jih težko privoščijo.

Foto: osebni arhiv

Skromen deček, ki se že dolgo želi trenirati košarko

Marjan ima deset let in je del tričlanske enostarševske družine, ki živi v zelo skromnem stanovanju. Mama sicer je zaposlena, vendar z nizkimi dohodki težko plačuje vse sprotne stroške.

Včasih si težko privoščijo že osnovne življenjske potrebščine.

Marjan obiskuje šesti razred osnovne šole. Je zelo skromen in hvaležen otrok, ki se dobro zaveda domačega finančnega položaja.

Že dolgo si želi trenirati košarko, kar mu mama zaradi pomanjkanja sredstev težko omogoči. Otroka sta prikrajšana za številne spodbude, ki jih v tem življenjskem obdobju potrebujeta.

Sodelovanje v športnih ali umetniških dejavnostih bi jima omogočilo večjo socialno vključenost in razvijanje morebitnih talentov. Sredstva, zbrana na dražbi, jima bodo omogočila enake možnosti, kot jih imajo drugi otroci.

Foto: osebni arhiv