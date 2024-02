Z vlomi na Kočevskem povzročila 27 tisoč evrov škode, zdaj sta v priporu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kočevski policisti so v tem tednu odvzeli prostost moškima, starima 25 in 26 let, z območja Kočevja. S pomočjo še dveh sostorilcev sta od meseca novembra storila vsaj štiri kazniva dejanja vlomov v objekte na območju Kočevja.