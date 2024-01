Moški, ki je bil po prvih informacijah visok od 170 do 180 centimetrov, suh, z oranžnorumeno brado, oblečen v temnejši moder pulover, modre hlače in črno jakno s kapuco je v ponedeljek okoli 17.45 pristopil do zaposlene in zahteval denar.

Po dejanju je pobegnil v neznano smer.

Preiskava kaznivega dejanja še poteka, so še sporočili iz Policijske uprave Maribor.