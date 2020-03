Z vikenda na urgenco: Okuženi morda kršil karanteno

V Zdravstvenem domu Lucija so dopoldne prejeli klic na pomoč od moškega, ki je bil na testu pozitiven na novi koronavirus. Z odhodom na vikend v piransko občino je morda celo kršil karanteno. Reševalno vozilo ga je moralo odpeljati na izolsko urgenco, od koder so ga prepeljali na infekcijsko kliniko v Ljubljani.

Moški naj bi prihajal iz osrednje Slovenije, poročajo Primorske novice, ki pa jim informacije o prebivališču in o tem, ali je moški potoval kljub okužbi, ni uspelo preveriti.

Moški je bil že pred dnevi pozitiven na test koronavirusa covid-19. Foto: Reuters

Moški je tudi reševalcem priznal, da bil že pred dnevi na testiranju, kjer so mu potrdili okužbo z novim koronavirusom.

Priznal naj bi jim tudi, da so ga na testiranju ob izvidu podučili, da mora v samoizolacijo v karanteno na svojem domu, še poročajo Primorske novice.

V lucijskem zdravstvenem domu so po pisanju časnika prijavo poslali tudi policiji, saj so posumili, da bi lahko šlo za kršenje karantene. Po moškega so reševalce poslali na vikend, ki ga imata z ženo v piranski občini. Stanje se mu je namreč poslabšalo in je imel težave z dihanjem.

Moškega so v Ljubljano odpeljali s posebej za primer okužbe predvidenim reševalnim vozilom in ekipo. (Fotografija je simbolična) Foto: STA

Ponj je s posebnim reševalnim vozilom prišla ekipa reševalcev, posebej opremljena za primer okužbe in takoj obvestila urgenco v izolski bolnišnici, da prihajajo s pacientom v težkem stanju, še piše časnik.

Kot je za Primorske novice povedal predstojnik izolske urgence Peter Golob, so moškega sprejeli v izolirnici in takoj priklopili na prenosni respirator, saj je potreboval pomoč pri dihanju. Strokovni direktor bolnišnice Dušan Deisinger je dodal, da so o tem takoj obvestili infekcijsko kliniko v Ljubljani. Tja so okuženega moškega, priklopljenega na respirator, odpeljali s posebej za to opremljeno ekipo v posebej za to predvidenem reševalnem vozilu, še poročajo Primorske novice.