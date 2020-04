Z otrokoma v pižami stekli ven, nato je hiša popolnoma pogorela #foto

V torek je v Spodnjem Razborju požar do tal uničil hišo šestčlanske družine. Ogenj se je tako hitro razširil, da so lahko gasilci ob prihodu zaščitili le še hlev na kmetiji, hiše pa niso mogli več rešiti. Družina, ki je pretrpela že marsikaj, si je svoj dom na novo uredila lani, zdaj pa ostala popolnoma brez vsega, saj je potrebno hišo popolnoma porušiti. Zaradi glodavca, ki je povzročil kratek stik na električni napeljavi in zanetil uničujoč požar, so se znašli v nezavidljivi situaciji. Iz nje se bodo sami težko rešili, zato potrebujejo pomoč dobrih ljudi.

"Zjutraj je soseda na sosednjem hribu opazila dim s strehe in takoj poklicala gasilce, v tem času pa je tudi Andreja zaslišala pokanje na strehi in opazila dim. Ko je pogledala na podstrešje, je ven butnil ogenj, zato je še v kratkih rokavih in bosa takoj pograbila otroka, ki sta bila še v pižami in stekla ven iz hiše," pripoveduje družinska prijateljica Maja Stropnik, ki družini pomaga v trenutni situaciji.

Foto: Maja Stropnik

Andreja Pirečnik je želela poklicati gasilce, a stacionarni telefon ni več deloval, mobilnik pa je bil zaradi tamkajšnjega slabega sprejema brez signala. Z avtom se je zapeljala do sorodnikov pod hribom, kjer je po telefonu izvedela, da so bili gasilci že obveščeni in tudi že na poti.

Stara starša, Danica in Anton Mikek sta prav tako le še na hitro zapustila hišo, nato pa so lahko skupaj le še čakali na prihod gasilcev in nemočno opazovali, kako se pred njihovimi očmi uničuje vse, za kar so se trudili dolga leta.

Požar je zanetila kuna oziroma glodavec, ki je povzročil kratek stik na električni napeljavi. Pogasili so ga gasilci PGD Podgorje, PGD Slovenj Gradec, PGD Golavabuka, PGD Gaberke in PGD Šoštanj Mesto.

Foto: Maja Stropnik

Ogenj je popolnoma uničil zgornje nadstropje, voda pa še ostalo

Starejša hiša je bila obnovljena, lani pa si je Aleš Mikek s svojo ženo Andrejo Pirečnik v zgornjem nadstropju čisto na novo uredil stanovanje. Hiša je imela od lani tudi novo streho, čakala je le še na zaključni del fasade in družina se je veselila življenja v lepem domu, v torek pa jim je sanje o prijetnem skupnem domu razblinil velik požar.

"Rešiti jim ni uspelo prav ničesar, ostalo jim je le, kar so imeli na sebi. Sicer spodnje nadstropje ni zgorelo, ogenj je zajel le spalnico, a je zdaj vse uničeno zaradi gašenja. Vse je zalito, tudi plošča med spodnjim in zgornjem nadstropjem je počila, zato so zdaj v fazi rušenja, hišo bodo podrli, ker ni bilo več česa rešiti," opisuje Stropnikova.

Zaskrbljeni in objokani so še vedno v šoku

Trenutno so vsi še vedno v velikem šoku, pravi Stropnikova. Delajo od jutra do večera, pomagajo jim vsi sosedje in krajani. Preskrbljeni so z najnujnejšimi stvarmi, kar zadeva oblačila, tudi šolske potrebščine za otroke jim je uspelo priskrbeti, saj sta tudi otroka ostala popolnoma brez vsega.

"Otroka mlade družinice, ki sta stara šest in devet let, ne razumeta, kaj se dogaja in zakaj ne moreta domov. Pogrešata svojo hišo, svoje igrače, svoje ljubljenčke – izgubila sta hrčka, dva papagaja, akvarij ribic. Gasilci so sicer v vrečki iz hiše prinesli zlate ribice, od katerih je nato preživela le ena. Zaradi velike vročine so se zunaj stopila tudi kolesa in skiroji. Strah ju je, brez mame si ne upata zaspati, težko jima je, ko ob sebi gledata zaskrbljene objokane starše in stare starše, staro hišo bi rada nazaj in jima je hudo," pripoveduje Stropnikova.

Foto: Maja Stropnik

Sosedje in sokrajani so družini takoj priskočili na pomoč

Danica in Anton Mikek, ki je v kraju poznan kot delaven in skromen kmet, ki je po cele dneve na njivi, sta se skupaj s sinom Alešem začasno preselila k Daničini sestri, ki živi pod hribom, nedaleč od njihove kmetije. Poleg tega, da po cel dan pospravljajo pogorišče, morajo poskrbeti tudi za živali na kmetiji, zato tudi morajo biti blizu. Andreja se je skupaj z otrokoma preselila v Velenje, kjer živi tudi Aleševa sestra.

"Vsi so zelo dobrodušno priskočili na pomoč in bi jim radi pomagali, ponujajo jim opremo, posodo, oblačila, a dejansko teh stvari trenutno nimajo kam shraniti. Tudi vaška trgovina v Podgorju je ob blagajne postavila voziček, kjer se zbira hrana in kamor lahko vsak kaj postavi za družino in gasilci so prav tako k njim že dostavili prve pakete. Vsi pomagajo, kolikor le lahko. Tudi gospodinje po kraju so se med seboj dogovorile, da vsaka en dan skuha tople obroke za delavce, ki jim pomagajo na pogorišču," pripoveduje Stropnikova.

Foto: Maja Stropnik

Situacija družine je še toliko težja, ker je Danica Mikek zaradi zdravljenja raka ravno zaključila s kemoterapijami, zaradi česar mora paziti na odpornost in biti v urejenem in mirnem okolju, pri čemer tako stresna situacija ne prinaša nič dobrega. Mlada družina pa je bila po krizi v težki finančni situaciji in so se pred kratkim ravno uspeli rešiti dolgov, zato jih je dogodek močno potrl.

Iz težke situacije jim bo pomagal prav vsak evro

Družina, ki je v preteklosti že preživljala težke čase, je trenutno finančno v zelo nezavidljivi situaciji, a ker so bili celo življenje navajeni trdo delati, jih je sram prositi in niso navajeni prejemati pomoči. Na srečo živijo v okolju, kjer so družine med seboj zelo povezane in so jim ljudje takoj priskočili na pomoč. Zanje so odprli tekoči račun, na katerem bodo zbirali sredstva, ki jim bodo pomagala, da bi se kar najhitreje rešili iz najhujšega, porabljena pa bodo namensko.

Če želite pomagati družini, da bodo njihove skrbi v teh dneh manjše, lahko to storite:



- z nakazilom na tekoči račun SI 56 6100 0001 8539 472

(račun Rdečega križa Slovenije, odprt je pri Delavski hranilnici)

SKLIC: 14042020

Namen: Pomoč družini Mikek.



- z donacijo prek SMS sporočila:

DOM na 1919 za 1 evro

DOM5 na 1919 za 5 evrov