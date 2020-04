V požaru na hitri cesti popolnoma zgorel tovornjak #foto

Novogoriški policisti so ugotovili, da je do požara prišlo zaradi tehnične okvare vozila. 29-letni voznik, sicer državljan Slovenije, se je pravočasno ustavil in se umaknil iz kabine tovornega vozila, požar pa je najprej zajel vlečno in nato še priklopno vozilo. V požaru je bilo tovorno vozilo v celoti uničeno, zgorel je tudi ves tovor (karton). Nihče ni bil poškodovan.

Na kraju so posredovali gasilci iz Gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina ter prostovoljni gasilci iz Vipave, Postojne in Podnanosa, ki so zavarovali kraj požara in nato pogasili vlečno in priklopno vozilo ter nudili pomoč policiji in delavcem Darsa. V času požara in odstranjevanja posledic je bila hitra cesta na tem odseku zaprta, danes zjutraj ob 3.38 uri pa so jo ponovno odprli za ves promet.

Policisti bodo o vseh ugotovljenih dejstvih požara obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Foto: PU Nova Gorica