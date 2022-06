Z Golice se je vračal v dolino, padel in zaradi hudih poškodb umrl #foto

Dežurna ekipa za helikoptersko reševanje in gorski reševalci na tleh so imeli v nedeljo polne roke dela. Opravili so serijo petih zaporednih intervencij. Med drugim so jeseniški gorski reševalci posredovali na Golici, kjer je moški pri vračanju v dolino padel in po prevračanju po zelo strmem in drsečem pobočju zaradi hudih poškodb umrl.

V prvi intervenciji je sodeloval policijski, v preostalih štirih pa vojaški helikopter. Okoli 12. ure je na alpinistko v plezalni steni gore Vežica v Kamniški Bistrici padlo kamenje in ji poškodovalo roko. Policijski helikopter je njo in soplezalko dvignil v helikopter in ju predal kamniškim gorskim reševalcem.

Ob 13.30 so jeseniški gorski reševalci opravili intervencijo na Golici, kjer se je smrtno ponesrečil moški. Zaradi hudih poškodb je umrl po prevračanju po zelo strmem in drsečem pobočju. Moški je bil ustrezno opremljen.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Foto: PU Kranj.

Gorski reševalci so posredovali še na Šmarni gori, kjer se je pri padcu poškodovala pohodnica. Poškodovala si je glavo, zato so jo s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Ob 15.30 uri je ekipa z vojaškim helikopterjem v zdravstveno ustanovo iz Krnskih jezer prepeljala moškega z zdravstvenimi težavami. V Debeli peči pa je ekipa ob 17.30 reševala še alpinista, na katerega je enako kot v prvi intervenciji padla skala in ga poškodovala.

Policisti opozarjajo na previdnost v gorah in pri vzponih v plezalnih smereh. Najpogostejši razlogi za nesreče so padci in zdrsi ter padajoče kamenje in odlomi skal.