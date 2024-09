Ljubljanski potniški promet (LPP) s 1. oktobrom vzpostavlja novo avtobusno povezavo med Ljubljano in Domžalami. Mesti bosta po novem povezovali novi integrirani avtobusni liniji 12D in 21D, piše spletni portal domzalec.si.

Slavnostna otvoritvena vožnja bo potekala v petek, 27. septembra. Dogodek se bo začel ob 11. uri na začetni postaji linije 12D na Železni cesti v Ljubljani, od koder se bodo potniki z avtobusom prvič zapeljali po novi trasi do Domžal.

Podrobnosti o novih linijah bodo med vožnjo do Domžal predstavili županja Domžal Renata Kosec, župan Ljubljane Zoran Janković ter minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Po navedbah strani domzalec.si gre za dolgo pričakovano novost. Novi avtobusni liniji bosta poskrbeli za lažjo dostopnost do pomembnih lokacij, skrajšal se bo čas vsakodnevnih potovanj do šol, služb in preostalih opravkov, še navajajo.

Integrirani javni potniški promet (IJPP) je sistem javnega prevoza v Sloveniji, ki omogoča enotno potovanje z različnimi vrstami prevozov po celotni državi. Ne glede na to, ali potujete z vlakom, medkrajevnim avtobusom ali mestnim avtobusom, lahko z enotno vozovnico IJPP preprosto prestopate med različnimi prevoznimi sredstvi in prevozniki. Naložiti si morate le pravo vozovnico. Ta sistem poenostavi potovanje in ga naredi bolj priročnega za vse uporabnike javnega prevoza v Sloveniji.