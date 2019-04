WHO s prvimi priporočili za fizično dejavnost malčkov

Za dojenčke, otroke do enega leta, WHO priporoča najmanj 30 minutno fizično dejavnost na dan, vključno s "pasenjem kravic" za tiste, ki se še ne premikajo.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes objavila prva priporočila za fizično dejavnost otrok do petih let. V njih med drugim odsvetuje izpostavljenost dojenčkov zaslonom ter priporoča "pasenje kravic". Pri WHO ocenjujejo, da priporočila zapolnjujejo praznino v globalnih prizadevanjih pri promociji zdravega načina življenja.

Po mnenju WHO so bila priporočila nujna, da začrtajo najboljše prakse za otroke do petih let, ki je ključno obdobje za nadaljnji življenjski razvoj. Debelost po svetu namreč že predstavlja tveganje za javno zdravje, kar 80 odstotkov najstnikov pa ni v zadostni meri fizično dejavnih.

WHO še poudarja, da so njegova priporočila namenjena vsem malčkom, ne glede na spol, kulturno ozadje ali družbeno-ekonomski status.

Dojenčki naj ne bi bili v vozičkih, stolčkih in nahrbtnikih več kot eno uro skupaj

Gre za izraz, ki pomeni, da dojenček leži na trebuhu, se opira na roki in glave ne naslanja na podlago. Dojenčki tudi ne bi smeli biti v vozičku, stolčkih za hranjenje ali otroških nahrbtnikih več kot uro skupaj in bi morali po priporočilih WHO na dan spati od 12 do 17 ur.

Malčki do tretjega leta naj bi bili fizično aktivni vsaj dve uri dnevno

Za malčke od enega do tretjega leta WHO priporoča dve uri fizične dejavnosti na dan, z ne več kot uro sedenja pred zaslonom in najmanj 11 ur spanja. Malčki, stari tri ali štiri leta, bi morali biti dnevno fizično dejavni dve uri na dan, od tega vsaj uro z zmernim ali energičnim gibanjem, sedenje pred zasloni pa še vedno omejeno do ene ure.

Pri nekaterih strokovnjakih so priporočila že naletela na kritike. Po njihovem mnenju priporočila temeljijo na trhlih dokazih, WHO pa je preveč poenostavil opredelitev ključnih pojmov, zlasti "čas pred zaslonom".