Pamela Anderson proti zbiranju denarja za Notre-Dame: Kaj pa otroci? #video

Zvezdnico je razjezilo, da so na dobrodelni dražbi za socialno ogrožene mladostnike na koncu več sredstev zbrali za obnovo pariške katedrale Notre-Dame, ki jo je razdejal požar.

Pamela Anderson se je v torek s partnerjem Adilom Ramijem, nogometašem kluba Olympique de Marseille, udeležila dobrodelne gala večerje, na kateri so zbirali sredstva za pomoč socialno ranljivim mladostnikom iz Marseilla.

"Bila sem polna dobrih namer, zbrali smo omembe vreden znesek, potem pa je prišlo 'veliko presenečenje dražbe', s katerim so zbirali sredstva za obnovo Notre-Dame???" je nekdanja Playboyjeva zajčica in igralka, zdaj pa predvsem aktivistka začela vrsto jeznih zapisov na Twitterju.

"S čudovito kitaro Brucea Springsteena so zbrali skoraj dvakrat toliko denarja kot prej skozi vso noč za otroke. Bila sem tako jezna in razočarana, da sem Adila vprašala, ali lahko odideva. Odšla sva," je nadaljevala, "zagotovo bi trpečim otrokom v Marseillu tistih sto tisoč evrov prišlo bolj prav kot pa cerkvi, ki je od milijarderjev do zdaj dobila že več kot milijardo evrov."

"Upam, da si bodo premislili in denar dali tistim, ki ga potrebujejo, skupnosti tukaj v Marseillu, kot je bilo namenjeno. To bi veliko bolj pripomoglo k izboljšanju življenj," je še nagovorila humanitarno fundacijo kluba Olympique de Marseille.

