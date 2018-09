Juhant: Starši, razjahajte svoje otroke #video

Kako uspešen bo vaš otrok, je odvisno od vzgoje, ne pa od šole, pravi strokovnjak, specialni pedagog Marko Juhant. Med pogovorom z voditeljico oddaje Dan. je razkril nekaj najhujših pasti starševstva, nekaj uporabnih nasvetov in dejstev. Med drugim pravi, da je igra še vedno najboljši način učenja, da mora biti otroku kdaj tudi dolgčas in da sta dve obšolski dejavnosti več kot dovolj.

Na vrh seznama največjih napak, ki jih delajo starši, je postavil miselnost, da bodo drugi vzgojili naše otroke. "Recimo trenerji pri različnih dejavnostih," je pojasnil. Kot drugo največjo napako je izpostavil odlaganje otrok drugam: "Vedno je otrok nekje drugje, zanj si ne vzamemo časa."

"Tretja in še vedno dovolj huda napaka pa je, da delamo, mislimo in čutimo namesto otrok, s tem pa jim krademo življenjske izkušnje," je dodal v oddaji Dan. na Planet TV.

"Igra je še vedno najboljši način učenja"

Ob prehodu iz vrtca v šolo starši otorkom pogosto povedo, da zdaj ne bo več toliko časa za igro, nekateri igrače celo podarijo kakšnemu vrtcu. "Starši želijo otroku govoriti o resnosti šole, vendar jo pogojujejo z odsotnostjo igre, kar pa ni res. Igra je še vedno najboljši način učenja," razlaga strokovnjak.

Pravi, da boljšega načina učenja ni še nihče iznašel. "Dovoljeno mora biti tudi izgubiti, ne v prvem poskusu doseči rezultata," je povedal. Meni, da je nujno delati tudi napake in kdaj pasti, ne izpolniti pričakovanj. "Otrok odrašča izključno ob izkušnjah, osebnih, ne tujih," je dodal.

"Otroku mora biti dolgčas"

Otroku mora biti tudi dolgčas, saj se šele ob dolgčasu pokaže, kakšen je otrok v resnici. "Dolgčas je najbolj kreativna stvar. Kadar k meni pridejo otroci in rečejo, mami, meni je dolgčas, sem vesela. To pomeni, da se bodo čez nekaj minut začeli igrati ali pa bomo skupaj kaj počeli," pravi mama petih otrok Jasna Žaler Culiberg.

Meni, da otroci danes niso preobremenjeni. Pogosto pa starši od njih danes preveč pričakujejo, se strinja oče štirih otrok Gregor Antlog. "Starši smo tisti, ki od otrok želimo odlične ocene, najboljše dosežke in tekmovalnost. S tem pa jih preobremenimo," pravi Antlog. Strokovnjaki sicer priporočajo največ dve zunajšolski aktivnosti na teden.

"Na splošno pri nas otroci bolje funkcionirajo, ko starši niso za njihovim hrbtom," še pravi Žaler Culibergova, direktorica razvoja poslovanja v Minicityju, in dodaja: "Otroci so si zelo različni, na splošno pa opažamo, da so manj fizično spretni. Vidi se, da so več v sedečem položaju kot nekoč."

Foto: Thinkstock

"Prihodnost novodobnih otrok je svetla"

Juhant meni, da je prihodnost novodobnih otrok svetla. "Ljude, ki napovedujejo črno prihodnost, jo najbrž napovedujejo zato, ker poznajo samo svoje otroke. Poznam ogromno otrok, ki so svoje navede in osebnost spremenili ali kazali šele, ko so starši spremenili odnos do njih," razlaga strokovnjak.

Meni, da se o svetlih točkah premalo govori, in pove primer deklice, ki je imela veliko zadrego z govorom. "Ko je dekle spregovorilo, so sošolci kričali, jokali, jo spodbujali in objemali, saj so videli, da je zmogla," pove.

"Dve obšolski dejavnosti sta maksimum"

Ne glede na starost bi morali biti po mnenju strokovnjaka dve obšolski dejavnosti več kot dovolj. "Ko so otroci starejši, se tudi težavnost v šoli dvigne in starši zahtevajo več. Vse postane zahtevnejše," pravi strokovnjak ter dodaja, da pri nas vse zahtevnejše postaja s starostjo, čeprav bi moralo zahtevnejše postajati z zrelostjo.

Več kot dve obšolski dejavnosti bi otroka tako, ne glede na starost, preprosto preobremenili.

"Otrok potrebuje red"

Otrok potrebuje stalni urnik in red, da ve, kako bo potekal dan in kaj lahko od njega pričakuje. "Otroci tako rutino dosežejo po tridesetih dneh, enem mesecu," pojasnjuje Juhant.

Foto: Thinkstock

Pomembno je, da otrok aktivnosti v dnevu počne ob približno enakem času. "Če ima otrok več kot dve aktivnosti, in to večkrat na teden in ob različnem času, se mu red v tednu pokvari," pravi strokovnjak in dodaja: "Naše telo je navajeno na rutino."

"Delaj z otrokom, ne za njega"

Izmed vseh napotkov Juhant staršem polaga na srce, naj delajo z otrokom, ne za njega. "Da si za njega tam in ga vlačiš s sabo kot mačka mlade. Če greš registrirat avto, ga vzemi s sabo, da dobi izkušnje. Tam se potem pojavljajo prava vprašanja," pravi Juhant in staršem svetuje, naj razjahajo svoje otroke.