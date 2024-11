Po nadpovprečno toplem zadnjem tednu oktobra je ponekod po Sloveniji danes zjutraj prvič v letošnji jeseni temperatura padla pod ledišče, sporoča agencija za okolje (Arso). Najnižjo temperaturo so izmerili v mraziščih Notranjske. V Babnem polju se je ohladilo do minus 5,1 stopinje Celzija, v Novi vasi na Blokah pa do minus 4,4 stopinje.

Pod lediščem je bilo tudi v Ilirski Bistrici, Osilnici in marsikje po nižinah vzhodne Slovenije.

Po podatkih Arsa je prva slana nastopila razmeroma pozno. Običajno jo po nižinah beležijo že v sredini ali v drugi polovici oktobra.

V višjih legah se zadržuje zelo topel in suh zrak. Nad nami je namreč izrazit temperaturni obrat.

Zaradi šibke burje se bo na Primorskem suh in topel zrak premešal vse do nižin, kjer se bo ogrelo tudi do 20 stopinj. V notranjosti države bodo temperature precej nižje, zlasti tam, kjer bo megla najbolj vztrajna, še sporoča Arso.

V torek zjutraj in dopoldne bo jasno, po nižinah v notranjosti bo megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, najvišje dnevne od 11 do 13, na Primorskem do 19 stopinj.

V sredo in četrtek pa bo večinoma sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in deloma tudi dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.