Vreme: toliko bodo pokazali termometri

Danes bo precej jasno, predvsem na jugozahodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija.

V Istri in v Kvarnerju bo zmerno do pretežno oblačno, drugod pa še pretežno jasno. Pihal bo jugozahodnik.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v zahodnih krajih. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil. Jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija. V sosednjih krajih bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Bolj oblačno bo v krajih zahodno od nas, v Istri in v Kvarnerju. Pihal bo jugozahodni veter.

Obeti

V sredo bo zmerno, na zahodu sprva tudi pretežno oblačno. Dopoldne bo še pihal jugozahodnik, popoldne pa se bo veter obrnil na severovzhodno smer.

V četrtek bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod bo zmerno, predvsem na vzhodu tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri.