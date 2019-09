Vreme: popoldne bo sončno in vetrovno #video

Danes dopoldne se bo oblačnost trgala, popoldne pa bomo večinoma imeli sončno in vetrovno vreme. V petek bo pretežno jasno in sveže, podobno vreme pa lahko pričakujemo tudi v soboto, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Popoldne se bo povečini zjasnilo, a bo vetrovno

Danes zjutraj bo še pretežno oblačno, dopoldne pa se bo oblačnost trgala. Popoldne bo povečini sončno, v notranjosti Slovenije pa občasno tudi zmerno oblačno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno jasno, veter pa bo nekoliko oslabel. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in ponekod na Notranjskem zgolj stopinjo nad ničlo, drugje od 3 do 7, v krajih z burjo do 10, najvišje dnevne pa od 14 do 18, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija.

V nedeljo bo nekoliko topleje

V soboto bo jasno in sveže, veter bo še naprej slabel. V nedeljo bo zjutraj po nižinah nekaj megle, čez dan pa bo večinoma sončno. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo.