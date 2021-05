Vreme: pokazalo se bo tudi sonce

Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj Celzija, so zapisali na Arso (Agencija za okolje).

Napoved za ponedeljek

Jutri bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa je v notranjosti možna kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od pet do deset, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo nad nič, ob morju 12, najvišje dnevne od 16 do 20, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj Celzija.