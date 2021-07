Vreme: danes še precej vroče, a že kmalu bolj sveže

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petek bo na Primorskem sončen, drugod pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 31 stopinj Celzija.

V petek bo na Primorskem sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne so pposamezne plohe ali nevihte v notranjosti Slovenije, predvsem sredi dneva in popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo večinoma sončno in vroče, še napovedujejo na Arso. Na območju Alp bo zvečer in ponoči nastalo nekaj neviht.

V soboto bo bolj sveže

V soboto bo povečini sončno, v notranjosti občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja, drugod pa severovzhodni veter. Nekoliko se bo osvežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, v krajih z burjo okoli 23, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo sončno, popoldne bodo predvsem v gorskem svetu posamezne nevihte. V ponedeljek bo pretežno jasno in spet vroče.