Pred nami je lepše vreme, tudi ogrelo se bo

Že jutri se bo ogrelo, temperature se bodo dvignile do 33 stopinj Celzija.

Foto: Getty Images

Padavine bodo danes ponehale še dopoldan in zjasnilo se bo. Popoldan bo ponekod še možna kakšna ploha, temperature pa se bodo povzpele do 30 stopinj Celzija.

Danes zjutraj ali dopoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Čez dan bo večinoma sončno, možna bo še kakšna manjša ploha, predvsem v Alpah. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Pred nami spet vroč teden

Jutri bo jasno in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

Tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče, napovedujejo na Agenciji RS za okolje. V četrtek zvečer bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.