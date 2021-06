V Cityparku se odpira zabavna atrakcija Citystrel, ki bo popestrila poletje

Poznate filme Igre lakote? Ste se tudi vi vedno želeli preizkusiti v lokostrelstvu in ostalih aktivnostih, ki ste jih videli v filmu? Nakupovalno središče Citypark je za vse obiskovalce pripravilo prav to – Citystrel, poligon za ekipno bitko z loki nad mestom. Naše največje nakupovalno središče vas torej že od sobote, 26. junija, do sobote, 24. julija, vabi na odlično poletno zabavo s prijatelji ali družino na strehi parkirne hiše Citypark.

Citystrel je dinamična aktivacija, v kateri se dve ekipi z največ štirimi osebami spopadeta med seboj za slavo in čast na poligonu. Katera ekipa bo zmagovalna? Izzovite svoje prijatelje in se pomerite v najboljši igri tega poletja.

Aktivacija je primerna tako za otroke kot tudi odrasle, saj je popolnoma varna. Na strehi parkirne hiše se nahaja tudi vadbišče s tarčami, kjer se lahko posamezniki preizkusijo v streljanju z lokom in zadenejo praktične nagrade Cityparkovih trgovin. Za vadbišče se predhodno ni treba prijaviti.

V zabavni atrakciji, v kateri se lahko preizkusite v skupini, so se v soboto preizkusili tudi mnogi znani obrazi in vplivneži. Med sabo so se pomerili zmagovalec Masterchefa 2021 Bruno Šulman in njegov sotekmovalec Anže Blažič, radijski voditelj in animator Matic Herceg, tekmovalka iz Sanjskega moškega Nina Savnik, smučarski skakalec Cene Prevc, ustanoviteljica podjetja LaPopsi Karmen Meze, akrobata Flipping Art Luka Avguštin in Tim Nuč, youtuber Lovro Prešiček ter voditelj in igralec Klemen Kopina, ki so bili nad igro preprosto navdušeni.

Za brezplačno zabavo se je treba s skupino prijaviti na https://www.citypark.si/novice-in-dogodki/novice/citystrel/ ali na info točki Cityparka. Za individualno preizkušnjo s tarčami prijave niso potrebne.

Poligon je odprt od ponedeljka do petka od 16. do 21. ure in v soboto od 10. do 21. ure. V primeru slabega vremena, je termin možno prestaviti.

V našem največjem nakupovalnem središču so odprti popolnoma vsi gostinski lokali in trgovine, kjer so se že začele poletne razprodaje in popusti. Trenutno v največjem našem nakupovalnem središču poteka tudi akcija Sladkosnedi dnevi s pestro ponudbo slaščic, ko si lahko obiskovalci ob kosilu s kupončkom privoščijo sladice popolnoma brezplačno.

Obenem lahko pred glavnim vhodom v Citypark od ponedeljka do sobote med 9. in 19. uro opravite brezplačen hitri test na prisotnost Covid-19, za katerega ni potrebno predhodno naročanje. SMS potrdilo prejmete povsem brezplačno. Tudi tiskano potrdilo v slovenščini in angleščini lahko dobite brez doplačila, če na info točki središča priložite račun v vrednosti vsaj 10 evrov iz trgovine ali lokala v Cityparku in tako dobite kuponček za potrdilo.

Naročnik oglasnega sporočila je Citypark.