Močni nalivi v Kamniku zalili trinajst stanovanj, brez elektrike več kot 1.500 odjemalcev

Sinočnje močno deževje se je zvečer okrepilo in se od zahoda razširilo nad vso državo. Nevihte so največ preglavic povzročile stanovalcem v Kamniku, kjer je meteorna voda zalila 13 stanovanj. Gasilci so čistili zamašene odvodne cevi in jaške ter črpali vodo.

Obsežen izpad električne energije

Močna nevihta z obilnimi padavinami, ki je zajela širše območje Tuhinjske doline, je povzročila obsežen izpad električne energije, previdnost je bila nujna tudi na cestah, je poročal lokalni kamnik.info.

Okoli 19:10 se je na širšem območju Tuhinjske doline zgodil obsežen izpad oskrbe z električno energijo, saj je brez elektrike, približno od Briš do Okroga, ostalo kar 51 transformatorskih postaj oziroma več kot 1.500 odjemnih mest.

Previdnost je bila nujna tudi na cestah. Regionalna cesta Kamnik – Ločica, še posebej na relaciji med Lokami in Golicami, je bila poplavljena na več mestih, opozarjali so tudi na vožnjo po stranskih cestah, na katerih je bilo poleg velikih količin vode marsikod tudi precej nanosov peska in kamenja.

Veliko dela tudi na Obali

Tudi na Obali so imeli preglavice z meteorno vodo. V Piranu so zalile gostinski lokal, v naselju Voglje pri Šenčurju je osebno vozilo obtičalo pod avtocesto v poplavljenem podvozu.

Pri naselju Završe v občini Mislinja se je na cestišče usulo kamenje in oviralo promet, poročajo z Uprave RS za zaščito in reševanje.