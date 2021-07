Termometer bo spet poskočil, konec tedna pa že spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Torek bo jasen in topel. Ogrelo se bo do 32 stopinj Celzija. Prihodnje dni bo po napovedih meteorologov še bolj vroče,

Danes bo jasno, zjutraj po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

Tudi v sredo bo v državi večinoma jasno, z jutranjimi temperaturami od 13 do 19 stopinj Celzija, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske okoli 11, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale med 30 in 34 stopinj Celzija. V sosednjih pokrajinah bo prav tako jasno in vroče.

Konec tedna nekoliko hladneje

V četrtek bo pretežno jasno in vroče, zvečer bo v gorskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne nevihte. Vročina bo nekoliko popustila.