Poslanci državnega zbora bodo danes glasovali o novem zakonu o medijih, ki mu koalicijske poslanske skupine Gibanja Svoboda, SD in Levice že napovedujejo podporo. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v državnem zboru dejala, da predlog novega zakona o medijih predstavlja prvo celovito prenovo po več kot dveh desetletjih. Kot je poudarila, je zakon usklajen z evropskimi smernicami in Evropskim aktom o svobodi medijev ter prvič zajema tudi digitalne medije, spletne vplivneže in vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco.

Ministrica je povedala, da se z novim zakonom o medijih tako prvič prinaša nujne finančne podpore medijski panogi – podporo za digitalni prehod tiskanih medijev in podporo za krepitev in razvoj digitalnih medijev. "Hkrati odpravljamo največje pomanjkljivosti veljavnega zakona, saj ta ne omogoča pregleda nad lastništvom, ne preprečuje medijske koncentracije in ne predpisuje pregleda državnega oglaševanja. Novi zakon prinaša varovalke za ohranitev in spodbujanje medijske raznolikosti, ki je ključna za celovito obveščenost državljank in državljanov," je poudarila ministrica.

Koalicija je zakonu napovedala podporo, medtem ko opozicija opozarja na nevarnosti in napoveduje možnost referenduma. Foto: Bor Slana/STA

Pluralizem in uredniška neodvisnost

Kot je dodala, bodo sheme državne pomoči omogočile večjo stabilnost medijskega okolja, saj kakovostni mediji v trenutnih razmerah ne morejo preživeti samo na trgu. Cilj predloga je tudi pregled nad lastništvom in preprečevanje koncentracije, kar je pomemben korak k ohranitvi pluralizma in uredniške neodvisnosti.

Koalicijske poslanske skupine Gibanje Svoboda, SD in Levica so zakonu napovedale podporo. Vrečko so podprli s stališči, da zakon krepi temelje demokracije, zagotavlja stabilno financiranje medijev ter varuje novinarsko svobodo in odgovornost.

Koalicija podpira, opozicija kritizira

V opoziciji pa so bili kritični. V SDS so menili, da zakon uvaja prevelika pooblastila in prinaša nevarnost pristranskega razdeljevanja sredstev, v NSi pa so izpostavili nejasne kriterije za pomoč medijem. Samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek je dejala, da zakon ni dovolj vizionarski, a da ga je kljub temu mogoče razumeti kot nujno pomoč medijem.

Vrečko opoziciji: očitki brez osnove

Na novinarsko vprašanje o napovedanem referendumu je Vrečko opoziciji odgovorila: "Opozicija na številne zakone napoveduje referendum, njihovi očitki pa so brez osnove."

Zakon o medijih po besedah ministrice odpravlja pomanjkljivosti veljavne ureditve, saj uvaja pregled nad lastništvom, preprečuje koncentracijo in krepi medijsko raznolikost. Foto: Bor Slana/STA

O predlogu bodo poslanci odločali še danes.