DZ vendarle v tretjo obravnavo zakona o medijih

Koalicija zahteva sklic izredne seje DZ, na kateri bi parlamentarci po več mesecih vendarle opravili tretjo obravnavno medijskega zakona. Obenem zahtevajo, da se na dnevni red uvrsti tudi splošna razprava o predlogih zakonov o kmetijstvu, kmetijskih zemljiščih in obdavčitvi kriptosredstev. Izredna seja DZ bo predvidoma prihodnji teden.

Tretjo obravnavo predloga novega zakona o medijih je koalicija že večkrat zamaknila, nazadnje junija na jesen. Med razlogi so tedaj navedli, da želijo pred dokončnim sprejemom zakona opraviti dodaten razmislek o pripombah, podanih na dopolnjeno in spremenjeno besedilo zakona v drugi obravnavi.

Obenem so se vrstila ugibanja, ali utegne koalicija s sprejemom medijskega zakona odlašati zaradi grožnje morebitnega naknadnega zakonodajnega referenduma. To so sicer koalicijski partnerji v uradnih izjavah zavrnili.

V igri državna pomoč medijem

Predlog novega zakona o medijih med drugim prvič predvideva državne pomoči za medijsko panogo. Cilj predloga zakona je tudi pregled nad medijskim lastništvom in preprečevanje medijske koncentracije, ki bistveno zmanjšujejo medijsko pluralnost ali uredniško avtonomijo.

Predlog prav tako določa označevanje vsebin, ki jih je naredila umetna inteligenca, prepoveduje pa tudi spodbujanje nasilja ali sovraštva in ščuvanje k terorističnim kaznivim dejanjem.

Preostali del paketa medijske zakonodaje, predlog novele zakona o RTVS in predlog novega zakona o STA za zdaj še ostaja v predalu pristojnega ministrstva za kulturo.

V obravnavi še druge tematike

Iz zahteve, ki so jo poslanci koalicijskih Gibanja Svoboda, SD in Levice danes vložili v DZ, izhaja še, da bodo na dnevni red seje ob medijskem zakonu uvrstili še prvo obravnavo predloga zakona o kmetijstvu, predloga novele zakona o kmetijskih zemljiščih in predloga zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev. Zahtevo za splošno razpravo o naštetih treh zakonih je zahtevala poslanska skupina SDS.