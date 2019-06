Vozniki tovornjakov zaradi neizplačanih nadur tožijo delodajalca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sindikati že leta opozarjajo na prevare prevozniških podjetij, ki voznike tovornjakov še naprej goljufajo pri nadurah in beneficirani delovni dobi. Inšpekcijski pregledi ne zaležejo. Devet od 35 šoferjev podjetja Topp iz Šentvida pri Stični se je tako odločilo pravico poiskati po sodni poti.

Vsote neizplačanih nadur se za samo zadnjih pet let gibljejo med 15 do 20 tisoč evrov, dodatnih šest tisočakov na leto znaša nikoli plačan pokojninski dodatek. Lastnika njegovi šoferji spravljajo ob živce, zato so trije od njih takoj postali tehnološki višek.

Zaradi tožbe dobil izredno odpoved delovnega razmerja

Zmago Pajk, odpuščeni voznik tovornjaka, je za oddajo Danes na Planetu pojasnil, da je po 15 letih dela postal tehnološki višek. "Dobil sem odpoved delovnega razmerja, in sicer na račun tega, ker sem pač tožil delodajalca." Na odpoved se je Pajek pritožil na sodišču in tožbo tudi dobil.

"Nihče nam ne pomaga, ko pa se obrnemo na katero od inšpekcij, ki bi morala nadzirati delo voznikov, ni koristi," se je pridružil mnenju svojega nekdanjega sodelavca Roman Štancar. Kot je pojasnil, je njihovo delo naporno in zahteva veliko odgovornosti.

"Vsi vemo, kakšna nevarnost smo šoferji, ko po cestiščih prevažamo 40 ton. Ko smo utrujeni, moramo delati in se vse noči voziti," opisuje stresno delo, ki so mu podvrženi vozniki.

Inšpektor nepravilnosti ni našel

Po dveh samoprijavah in dveh nadzorih inšpektor nepravilnosti ni našel, saj inšpektor za delo nima strojne opreme za kontrolo digitalnih tahografov, delodajalec pa prepise te evidence in ročno vodeno evidenco za analogne tahografe lahko vodi po svoje.

Direktor podjetja Samo Kenda pa je bil po obravnavi o očitkih redkobeseden. "Sodišče bo odločilo," je dejal.

Pri minimalni plači bi za vsakega od 25 tisoč zaposlenih voznikov tovornjakov moral delodajalec vplačati tudi za poklicno zavarovanje, letno šest tisoč evrov, je opozorila Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka sindikata delavcev prometa. A ti so se pred šestimi leti preprosto kolektivno odločili, da denarja ne dajo.