Slovenci na Kickstarter z brisalci za čelado

Če so brisalci v avtomobilu že od nekdaj in so samoumevna oprema, je pri motoristih povsem drugače. Dežne kapljice se največkrat nabirajo na vezir čelade. Pri Wipeyju, ki ga po podatkih poslovnega imenika Bizi.si vodi Andrej Marinčič, so razvili rešitev za motoriste in deževne dni.

Kot so zapisali v predstavitvi na Kickstarterju, njihov produkt pripomore k varnosti ob vožnji v dežju. Brisalec skupaj z motorčkom tehta 55 gramov, kar je polovico manj kot priljubljene naglavne kamere, ki so v zadnjem obdobju priljubljene med motoristi.

Ideja zorela od leta 2015

Foto: Kickstarter Wipey se namesti na sprednji del čelade, na zgornji del vezirja. Namestitev po besedah snovalcev traja samo eno sekundo, brisalec pa se lahko prižge z gumbom na krmilu. Zamisel so dobili leta 2015, štiri leta pozneje pa so se odločili za kampanjo na Kickstarterju.

Prvič so se sicer kampanjo prijavili konec maja, vendar so jo po nekaj dneh, čeprav so zbrali 16 tisoč dolarjev, umaknili. Na Facebookovem profilu so zapisali, da so bili odzivi dobri, vendar je bila težava v ceni.

Cena v drugo nižja

"Wipey je videti kot lepa igrača, vendar je v svojem bistvu majhna pameten produkt, ki je narejen veliko bolje kot poceni igrače. Vsak del je premišljeno oblikovan, da lahko kljubuje ekstremnim razmeram, kot je vožnja v dežju. Izbrana cena se nam je zdela dobra za nas in naše podpornike, vendar je bila očitno previsoka," so zapisali pri Wipeyju.

V prvi kampanji so ceno postavili pri 129 dolarjih (okrog 113 evrih), tokrat pa je treba za motoristični brisalec odšteti 89 dolarjev (78 evrov).

Tokratna kampanje je trenutno zbrala nekaj manj kot 12 tisoč dolarjev (10.500 evrov), za cilj pa so si postavili 50 tisoč dolarjev (44 tisoč evrov). Časa imajo še 25 dni.

Foto: Kickstarter

Zložljiv pribor zbral že več kot milijon dolarjev

Trenutno je sicer na Kickstarterju najbolj vroča kampanja žepni jedilni pribor, ki se ga sestavi iz več delov. Ekipa si je za cilj postavila nekaj več kot 5.500 tisoč dolarjev (4.800 evrov), nekaj več kot 14 tisoč podpornikov pa jim je namenilo že več kot milijon dolarjev (878 tisoč evrov). Zanj je treba odšteti vsaj 18 dolarjev.