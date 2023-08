Voznika divjala po ljubljanski obvoznici in si prislužila visoko kazen

Ljubljanski prometni policisti so pretekli konec tedna pri opravljanju nadzora prometa na ljubljanski severni obvoznici, na delu, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, obravnavali dva voznika, ki sta prekoračila hitrost vožnje za več kot 70 kilometrov na uro. Zoper voznika vodijo postopka o prekršku, grozi pa jima globa v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.

Eden izmed voznikov je vozil s hitrostjo 199 kilometrov na uro, dovoljeno hitrost je tako prekoračil za 89 kilometrov na uro. Drugi je vozil s hitrostjo 184 kilometrov na uro, kar je 74 kilometrov na uro več, kot je dovoljeno, so sporočili s PU Ljubljana.

Na policiji poudarjajo, da sta neprilagojena in prekoračena hitrost na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami.

Foto: PU Ljubljana

Policija: Dovolj je trenutek nepazljivosti, ki vam lahko popolnoma spremeni življenje

"Zavedati se je treba, da je dovolj le trenutek nepazljivosti, ki vam lahko popolnoma spremeni življenje, in da je lahko usodna že najmanjša prekoračitev hitrosti," opozarjajo na policiji.

Dodajajo, da bi lahko z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje razmeram na cesti obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo. "Vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti in s svojim početjem ne ogrožajte sebe in drugih udeležencev v prometu," še poudarjajo na policiji.