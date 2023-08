V hiši je imel kupe orožja

Policisti Policijske postaje Kozina so v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 61-letnem moškem iz vasi v občini Hrpelje - Kozina. V stanovanjski hiši na naslovu osumljenega moškega so zasegli orožno listino ter orožje, ki ga je imel v posesti, in sicer štiri puške ter tri pištole. Orožje so predali v nadaljnji postopek na Upravno enoto Sežana.

Policisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje opravili hišno preiskavo ter zasegli orožje in orožno listino pri 61-letnem osumljencu.

Nekaj legalnega, še več nelegalnega orožja

V nadaljevanju so v hiši osumljenega poleg dovoljenega orožja zasegli še več kosov delujočega zbirateljskega orožja, streliva, delov orožja, bajonetov, sabelj, eksplozivnih sredstev in podobnega, za katere pa ni imel potrebnih dovoljenj. Osumljeni prav tako ni registriran zbiratelj orožja.

V sklopu hišne preiskave so zasegli še 13 različnih pušk, med njimi tudi delujočo vojaško puško AP M70, t. i. kalašnikovko, šest pištol, okoli 2.500 kosov različnih kalibrov streliva, 30 kosov bajonetov in približno 60 kosov različnih posameznih delov orožja – zaklepov, cevi, nastavkov za cevi, kopita in drugo.

Na podlagi vseh ugotovitev bodo zoper osumljenca na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za kaznivi dejanji grožnje in nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivom.

Na območju PU Koper so letos obravnavali štiri kazniva dejanja v zvezi z orožjem ter 16 prekrškov po zakonu o orožju, so sporočili.

Policija: Cilj je zmanjšati zlorabo orožja

V zadnjih letih so policisti obravnavali več dogodkov, povezanih z uporabo legalnega in nelegalnega orožja, najpogosteje pri obravnavi prijav nasilja v družini in groženj. S ciljem zmanjšati zlorabo orožja pozivajo vse, ki imajo doma nelegalno orožje oziroma vedo za koga, da ga poseduje, da to prijavijo policiji na telefonsko številko 113. Nelegalno posest orožja je mogoče prijaviti tudi na anonimni telefon policije 080 1200 ali na najbližji policijski postaji.