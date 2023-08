Navijači po porazu igralcem grozili z orožjem

Nogometaši navijačev sicer niso prijavili, policija pa jih je v okviru preiskave vseeno zaslišala. Padali so tudi udarci.

"Nekaj ur po tekmi smo prišli do svojih avtomobilov v Villi Olimpici, našem centru za trening. Tam so nas v zasedi pričakali navijači, mislim, da jih je bilo pet ali šest. Dvakrat so me udarili v obraz, medtem ko so me držali za jakno. Tudi drugim so grozili, da jim bodo prestrelili nogi," je za ESPN dejal mladi napadalec Gianluca Prestianni in dodal, da po incidentu razmišlja, da bi zapustil klub.

Trener Sebastian Mendez je vodstvo kluba obvestil, da se ekipa ne bo vrnila na treninge, dokler ji ne bo zajamčena varnost. S samo petimi zmagami na 27 tekmah je Velez v konkurenci 28 klubov trenutno šele na 25. mestu.