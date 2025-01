Voznik trčil v drevo in zaradi poškodb takoj umrl

Po doslej znanih podatkih je voznik osebnega vozila vozil iz smeri Domžal proti Trzinu, ko je nenadoma zapeljal desno z vozišča in trčil v drevo.

V trčenju je 44-letni voznik utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin, o katerih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.